قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غداً الجمعة.. هل تستمر الموجة الحارة الأسبوع المقبل؟
مصر تواصل دعم غزة بقوافل الإغاثة.. آلاف الأطنان من المساعدات تعبر نحو القطاع
الأمم المتحدة تحذر من انتشار واسع وسريع لمرض جدري الماء في غزة
بيان عاجل من من وزارة الدفاع الكويتية بشأن منفذ العبدلي الحدودي
زاد العزة الـ 241.. الهلال الأحمر يواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين بأطنان من المساعدات الإنسانية
لحماية العمال من الموجة الحارة.. محافظ أسيوط يقرر تعديل مواعيد ورديات النظافة بالمراكز والأحياء
الزمالك يقرر قيد ثلاثي الشباب في القائمة الثانية بعقود جديدة
مدرب منتخب صربيا السابق مرشح لتدريب الزمالك
أول إجراء من جيش الاحتلال بعد حادث طعن بيت فوريك
آخر فرصة للحجز.. موعد انتهاء التقديم على شقق الإسكان التعاوني بـ7 مدن
ياسمين عبد العزيز لـ«صدى البلد»: حصل إصابات من الأكشن.. و«خلي بالك من نفسك» عودتي القوية للسينما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان تطلق برامج تدريب مجانية تؤهل الشباب لشهادات دولية في الذكاء الاصطناعي

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة فى المجالات التكنولوجية والتطبيقات الذكية والرقمنة، بما يسهم فى إعداد كوادر شابة مؤهلة لمتطلبات سوق العمل .

ويأتى ذلك فى ظل توجهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو بناء الإنسان، وتعزيز التحول الرقمى، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى، ونتيجة للتنسيق المسبق بين محافظة أسوان، وإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

الإستثمار فى قدرات الشباب وتأهيلهم للمستقبل
وأوضح المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تسعى للإستفادة المثلى من خبرات الشركة فى تنفيذ سلسلة من البرامج المتخصصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والذكاء الإصطناعى، والأمن السيبرانى، والتحول الرقمى، بما يحقق الإستثمار الأمثل فى قدرات الشباب، وخاصة طلاب المدارس والجامعات، بإعتبارهم الركيزة الأساسية لقيادة منظومة التطوير الرقمى خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن بناء القدرات البشرية يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة.

إطلاق برامج تدريبية مجانية بالشراكة مع المعهد القومى للإتصالات وشركة هواوى
وفى هذا الإطار ، يتم تنظيم برامج تدريبية من خلال أكاديمية المواهب المصرية (Egyptian Talents Academy - ETA) التى ينظمها المعهد القومى للإتصالات (NTI)، بالتعاون مع شركة Huawei، حيث تبدأ البرامج من المستوى الأساسى وحتى المستوى المتقدم فى أحدث المجالات التقنية، وعلى رأسها الذكاء الإصطناعى (AI) والأمن السيبرانى (Security)، وذلك فى إطار توفير تدريب عملى متطور يواكب أحدث التقنيات العالمية.

منحة مجانية ومزايا للحصول على الشهادات الدولية


والمنحة التدريبية مجانية بالكامل بنسبة 100%، ويحصل أفضل 10% من المتدربين الأعلى تقييماً على قسيمة (Voucher) تغطى كامل رسوم الإمتحان الدولى، بينما يحصل باقى الخريجين على خصم بنسبة 70% على رسوم الإمتحان، لتصبح 60 دولاراً فقط بدلاً من 200 دولار، بما يتيح للشباب فرصة الحصول على شهادات دولية معتمدة تعزز من فرصهم فى سوق العمل.

التسجيل وآليات التدريب
التسجيل متاح حالياً من خلال الموقع الرسمى : 
https://www.nti.sci.eg/eta

لينك طريقه التسجيل 
https://www.facebook.com/share/v/1EeSxVpSJp/

للإلتحاق بالمنحة فى مقر أسوان سجل على الفورم ، وتعرّف على المزيد من خلال الرابط :
https://forms.gle/cUfsrMABqTKiwSaV8

تشترط الأكاديمية الحضور offline 
أبلكشن المحاضر يلتقط صورة أول دقيقه وأخر دقيقه لقاعه التدريب عشن يوضح الأبلكشن موقع المقر بمركز إبداع مصر الرقمية مقر المعهد القومى للإتصالات

 Artificial Intelligence & Security

المقدم من أكاديمية المواهب المصرية
Huawei Egyptian Talents Academy (ETA) بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات NTI وشركة هواوي الرائدة Huawei

خلال التدريب هتدرس وتطبق على :
Huawei AI & Security Platforms
Will have: Mock Exam

المحاضرين 
CERT .are accredited by the Huawei international Academy

وهتدرس من خلال المواد الرسمية لأكاديمية Huawei مع إمكانية الحصول على vouchers وخصومات على الاختبارات الدولية المعتمدة المقدمة من الأكاديمية.
فلو كنت من طلاب أو من خريجي كليات الهندسة والحاسبات أو علوم الحاسب أو المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا أو تخصصات علمية ، فدي فرصة مميزة لتطوير مهاراتك والانطلاق فى مجال الذكاء الإصطناعى .

تواصل محافظة أسوان دعم المبادرات التدريبية المتخصصة فى مجالات الذكاء الإصطناعى، والأمن السيبرانى، والتحول الرقمى، من خلال التعاون مع المعهد القومى للإتصالات وشركة Huawei، بما يوفر فرص تدريب مجانية وشهادات دولية معتمدة، ويعزز من إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمى، فى إطار رؤية الدولة لبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل التكنولوجيا.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

ترشيحاتنا

أبناء الكنيسة الكاثوليكية

البطريرك الأنبا إبراهيم يحتفل بعيد الأجداد مع خدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية

محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

جمهورية مصر العربية

مصر تعرب عن تضامنها مع الجزائر الشقيقة في مواجهة حرائق الغابات

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد