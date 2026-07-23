أسوان تطلق برامج تدريب مجانية تؤهل الشباب لشهادات دولية في الذكاء الاصطناعي

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة فى المجالات التكنولوجية والتطبيقات الذكية والرقمنة، بما يسهم فى إعداد كوادر شابة مؤهلة لمتطلبات سوق العمل .

ويأتى ذلك فى ظل توجهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو بناء الإنسان، وتعزيز التحول الرقمى، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى، ونتيجة للتنسيق المسبق بين محافظة أسوان، وإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

الإستثمار فى قدرات الشباب وتأهيلهم للمستقبل

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تسعى للإستفادة المثلى من خبرات الشركة فى تنفيذ سلسلة من البرامج المتخصصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والذكاء الإصطناعى، والأمن السيبرانى، والتحول الرقمى، بما يحقق الإستثمار الأمثل فى قدرات الشباب، وخاصة طلاب المدارس والجامعات، بإعتبارهم الركيزة الأساسية لقيادة منظومة التطوير الرقمى خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن بناء القدرات البشرية يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة.

إطلاق برامج تدريبية مجانية بالشراكة مع المعهد القومى للإتصالات وشركة هواوى

وفى هذا الإطار ، يتم تنظيم برامج تدريبية من خلال أكاديمية المواهب المصرية (Egyptian Talents Academy - ETA) التى ينظمها المعهد القومى للإتصالات (NTI)، بالتعاون مع شركة Huawei، حيث تبدأ البرامج من المستوى الأساسى وحتى المستوى المتقدم فى أحدث المجالات التقنية، وعلى رأسها الذكاء الإصطناعى (AI) والأمن السيبرانى (Security)، وذلك فى إطار توفير تدريب عملى متطور يواكب أحدث التقنيات العالمية.

منحة مجانية ومزايا للحصول على الشهادات الدولية



والمنحة التدريبية مجانية بالكامل بنسبة 100%، ويحصل أفضل 10% من المتدربين الأعلى تقييماً على قسيمة (Voucher) تغطى كامل رسوم الإمتحان الدولى، بينما يحصل باقى الخريجين على خصم بنسبة 70% على رسوم الإمتحان، لتصبح 60 دولاراً فقط بدلاً من 200 دولار، بما يتيح للشباب فرصة الحصول على شهادات دولية معتمدة تعزز من فرصهم فى سوق العمل.

التسجيل وآليات التدريب

التسجيل متاح حالياً من خلال الموقع الرسمى :

https://www.nti.sci.eg/eta

لينك طريقه التسجيل

https://www.facebook.com/share/v/1EeSxVpSJp/

للإلتحاق بالمنحة فى مقر أسوان سجل على الفورم ، وتعرّف على المزيد من خلال الرابط :

https://forms.gle/cUfsrMABqTKiwSaV8

تشترط الأكاديمية الحضور offline

أبلكشن المحاضر يلتقط صورة أول دقيقه وأخر دقيقه لقاعه التدريب عشن يوضح الأبلكشن موقع المقر بمركز إبداع مصر الرقمية مقر المعهد القومى للإتصالات

Artificial Intelligence & Security

المقدم من أكاديمية المواهب المصرية

Huawei Egyptian Talents Academy (ETA) بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات NTI وشركة هواوي الرائدة Huawei

خلال التدريب هتدرس وتطبق على :

Huawei AI & Security Platforms

Will have: Mock Exam

المحاضرين

CERT .are accredited by the Huawei international Academy

وهتدرس من خلال المواد الرسمية لأكاديمية Huawei مع إمكانية الحصول على vouchers وخصومات على الاختبارات الدولية المعتمدة المقدمة من الأكاديمية.

فلو كنت من طلاب أو من خريجي كليات الهندسة والحاسبات أو علوم الحاسب أو المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا أو تخصصات علمية ، فدي فرصة مميزة لتطوير مهاراتك والانطلاق فى مجال الذكاء الإصطناعى .



تواصل محافظة أسوان دعم المبادرات التدريبية المتخصصة فى مجالات الذكاء الإصطناعى، والأمن السيبرانى، والتحول الرقمى، من خلال التعاون مع المعهد القومى للإتصالات وشركة Huawei، بما يوفر فرص تدريب مجانية وشهادات دولية معتمدة، ويعزز من إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمى، فى إطار رؤية الدولة لبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل التكنولوجيا.