جامعة أسوان والهيئة العربية للتصنيع تعززان الشراكة الاستراتيجية لدعم البحث العلمي

أعلنت جامعة أسوان تفعيل بروتوكول التعاون المشترك مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD)، إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التدريب، والبحث العلمي، والتصنيع، ودعم المشروعات التنموية.

يأتى ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز التكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية الوطنية.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الصناعية الوطنية الرائدة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل، وتحويل الأفكار والابتكارات البحثية إلى تطبيقات عملية تسهم في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال إن البروتوكول يستهدف التعاون في مجالات التدريب العملي ودعم البحث العلمي بمختلف التخصصات، خاصة كليات الهندسة، وهندسة الطاقة، والتجارة، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات التطبيقية والخبرات الفنية المطلوبة، ويعزز من قدرات الباحثين على تنفيذ مشروعات علمية ذات مردود صناعي وتنموي.

وأضاف "نصرت" أن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD)، إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع التي تمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا في دعم الصناعة المصرية، بما تمتلكه من إمكانات تكنولوجية متقدمة وخبرات بشرية متميزة، مشيدًا بما تتميز به من الالتزام بمعايير الجودة العالمية والدقة في التنفيذ والوفاء بمواعيد التسليم، فضلًا عن دورها البارز في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ودعم المؤسسات العلمية والبحثية.

ويأتي تفعيل هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة، بما يدعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث نظم التدريب على الماكينات الصناعية المرقمنة.

جهود جامعية



من جانبه، أكد اللواء مهندس ياسر عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD)، أن الشركة تضع جميع إمكاناتها الصناعية والتكنولوجية وخبراتها الفنية في خدمة جامعة أسوان، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية، وتوفير أحدث الحلول والتجهيزات التي تلبي احتياجات الجامعة.

وأوضح أن مجالات التعاون تشمل تنفيذ برامج تدريب متخصصة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا.

وأكد أن هذا التعاون يجسد رؤية الهيئة العربية للتصنيع في بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات المصرية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، ودعم منظومة الابتكار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويعكس هذا البروتوكول حرص جامعة أسوان والهيئة العربية للتصنيع على ترسيخ نموذج ناجح للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الصناعة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات الوطنية، ويعزز دور البحث العلمي في دعم التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.