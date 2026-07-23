فى أسوان.. تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي

تواصل مديرية الطب البيطرى تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السيد علاء فاروق ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومحال تداول وبيع اللحوم والدواجن بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين وذلك بمتابعة الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، وتحت إشراف الدكتور جمعة محمد مكى مدير عام المديرية.

حملات رقابية مكثفة لضبط المخالفات

وفى هذا الإطار، واصلت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم تنفيذ حملاتها الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة على مدار الأسبوع حيث أسفرت الحملات عن ضبط 10 كجم من اللحوم البقرية غير الصالحة للإستخدام الآدمى ، و25 كجم من الدواجن غير الصالحة ، وذلك فى إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.

إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين



كما أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر للمخالفين، مع إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لتداول الأغذية ذات الأصل الحيوانى، بما يضمن ردع المخالفين ومنع تداول أى منتجات غير مطابقة للإشتراطات الصحية .

استمرار الحملات لحماية صحة المواطنين

وأكد الدكتور جمعة محمد مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان، إستمرار تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية بجميع مراكز ومدن المحافظة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين ، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة، وضمان سلامة الغذاء المتداول بالأسواق .



التأكيد على مواصلة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وذلك فى إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وضمان سلامة الغذاء.