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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد النرويجي يدرس تقديم شكوى ضد فيفا

فيفا
فيفا
مجدي سلامة

يدرس الاتحاد النرويجي لكرة القدم تقديم شكوى أخلاقية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن قرار تعليق إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون في كأس العالم، وذلك بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان بالوجون قد عوقب بالإيقاف لمباراة واحدة بعد حصوله على بطاقة حمراء في فوز منتخب بلاده على البوسنة والهرسك 2-0 في دور الـ 32، ما أدى إلى غيابه عن مباراة دور الـ 16 أمام بلجيكا.

دفع هذا القرار ترامب إلى التواصل مع رئيس فيفا جياني إنفانتينو وحثه على مراجعة العقوبة، ما دفع الاتحاد إلى تعليق الإيقاف لمدة عام.

ورغم خسارة المنتخب الأمريكي أمام بلجيكا، إلا أن تدخل ترامب وقرار لجنة الانضباط في FIFA بتعليق الإيقاف أثارا انتقادات واسعة.

شكوى فيفا

وقالت متحدثة باسم رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم ليز كلافينيس: "سيطلب الاتحاد النرويجي لكرة القدم من إنفانتينو الاعتراف بأن إلغاء القرار كان خطأً". 

سبق للاتحاد النرويجي لكرة القدم أن أيّد شكوى قدّمتها منظمة "فير سكوير" غير الربحية المعنية بحقوق الإنسان إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا، بشأن منح جائزة السلام لترامب، وهو ما تعتبره المنظمة انتهاكًا لقواعد الحياد السياسي للهيئة الحاكمة.

سينظر الاتحاد النرويجي الآن في إمكانية تقديم شكوى جديدة إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا.

وقال المتحدث باسم الاتحاد النرويجي: "سيقرر مجلس إدارتنا في اجتماعه المقرر عقده في 6 أغسطس ما إذا كان سيضم القضيتين معًا، أو سينظر فيهما كقضيتين منفصلتين".

وقد خضعت علاقة إنفانتينو بترامب للتدقيق خلال البطولة، حيث دعا كثيرون المحامي السويسري البالغ من العمر 56 عامًا إلى التركيز على كرة القدم بدلًا من السياسة.

انتقد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا)، قرار بالوجون في وقت سابق من هذا الأسبوع، مضيفًا أن الوقت قد حان لاستقالة إنفانتينو.

واختتم: "إن تعليق عقوبة إيقاف اللاعب الأمريكي أمر في غاية الخطورة. لقد كانوا محظوظين لأن بلجيكا استبعدت الولايات المتحدة، وإلا لكانت القضية قد رُفعت وكان من الممكن أن تُكلف إنفانتينو منصبه".

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