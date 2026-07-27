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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كلبك يقودك للسجن.. القانون يحدد عقوبات رادعة للتعدي على الغير بالحيوانات الخطرة

الكلاب
الكلاب
حسن رضوان

جاء القانون رقم 29 لسنة 2023 ليضع استخدام الحيوانات الخطرة والكلاب في الاعتداء على الغير تحت طائلة العقاب الجنائي المشدد، متدرجًا في العقوبات من الحبس والغرامة إلى السجن المشدد والمؤبد، وفقًا لخطورة الفعل ونتائجه، بما يعكس توجهًا صارمًا لحماية الأفراد من أي وسيلة إيذاء غير مألوفة، في خطوة تعكس تشديدًا واضحًا في مواجهة صور العنف غير التقليدية.

التعدي على الغير بالكلاب معاقب بالقانون


وفقا للمادة 17من القانون  "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن 75 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق  إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.


حبس وغرامة تصل 3 ملايين جنيه


وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 4 ملايين جنيه.

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من تعدى على غيره بإستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.


 

الحيوانات الخطرة الكلاب السجن المشدد

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