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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نادين نجيم تبهر متابعيها بأناقتها.. شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم
هاجر هانئ

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا من أحدث ظهور لها.

إطلالة نادين نجيم

ظهرت نادين نجيم بإطلالة عكست ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا يصل أعلى الركبة، بأكمام مكشوفة، تميز بقماش راقٍ زاد من أناقتها.

وانتعلت حذاءً أنيقًا ذا كعب عالٍ باللون الذهبي، وتزينت ببعض الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا ارتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

نادين نجيم صور نادين نجيم إطلالات نادين نجيم

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