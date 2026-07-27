شبانة: الأهلي نموذج عالمي في الاستثمار.. وأكبر عقد رعاية يعكس مكانته

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أكبر الأندية على المستوى الرياضي والاستثماري، مشيرًا إلى أن نجاحه في إبرام عقود الرعاية يمثل نموذجًا يُحتذى به في إدارة الأندية وتحقيق الإيرادات المستدامة.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "أندية كبيرة حول العالم، وعلى الأغلب برشلونة، سترحب بالنادي الأهلي، وهذه سابقة في كرة القدم، إذ أصبح الأهلي أول نادٍ من القارة السمراء يبرم أكبر عقد رعاية في منطقة الأهرامات، لأنه بالفعل هرم الكرة المصرية".

وأضاف: "إذا أراد أي نادٍ أن يصل إلى ما وصل إليه الأهلي بحلول عام 2040، فعليه أن يعمل وفق فكر استثماري حقيقي، من خلال إنشاء الشركات وتنويع مصادر الدخل".

وتابع: "المكانة التي وصل إليها النادي الأهلي اسمها الإيرادات المستدامة، وهذا هو فكر المؤسسات الرياضية الكبرى، ولذلك أصبح الأهلي نموذجًا يُحتذى به، وعلى الجميع أن يتعلم من تجربته".

وأشار شبانة إلى أن الأهلي يواصل تعزيز موارده المالية، قائلًا: "الأهلي يمتلك 14 راعيًا، ومن المتوقع أن تصل قيمة عقود الرعاية إلى نحو 6 أو 7 ملايين دولار، كما بدأ مرحلة مهمة في مشروع إنشاء استاد الأهلي، حيث انطلقت أعمال الخرسانات، وهو ما يؤكد أن النادي يسير بخطوات ثابتة نحو مستقبل استثماري كبير".