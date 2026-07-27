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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادات مكثفة لافتتاح المستشفى التعليمي بالأكاديمية البحرية في العلمين الجديدة

العلمين الجديدة خلال الاجتماع
العلمين الجديدة خلال الاجتماع
ايمن محمود

عقد  الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس محمد خليل، والمهندس سعد ياسين، وشريف دراج، نواب رئيس الجهاز، لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز استعدادا  لافتتاح المستشفى التعليمي التابعة لكلية الطب البشري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، .

وشهد الاجتماع حضور ممثلي جماعة المهندسين الاستشاريين، والمركز الهندسي للاستشارات والبحوث بالأكاديمية، والقطاع الطبي، ورؤساء القطاعات والإدارات بالأكاديمية.

الأعمال المتبقية 

واستعرض الاجتماع الأعمال المتبقية بالمستشفى، ومعدلات التنفيذ، والمخطط الزمني للانتهاء من المشروع، مع الاتفاق على استهداف بدء التشغيل التجريبي للمستشفى بنهاية العام الحالي، تمهيدًا لافتتاحها وتشغيلها بشكل كامل.

ويُذكر أن العيادات الخارجية بالمستشفى التعليمي تقدم خدماتها الطبية المجانية لأهالي المنطقة منذ عامين، فيما يستهدف التشغيل الكامل للمستشفى مع بداية العام المقبل والتوسع في تقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات، لخدمة أهالي مدينة العلمين الجديدة والمناطق المجاورة، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتوفير خدمات طبية متكاملة وفق أعلى المعايير.

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