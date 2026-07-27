رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يكرم أوائل الثانوية الأزهرية

شهد اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادىالجديد، تكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى منطقة الوادي الجديد الأزهرية، في زيارة حملت كل معاني التقدير والاعتزاز بما حققه أبناء الداخلة من تفوق يبعث على الفخر.

واستهل رئيس المركز جولته بزيارة منزل الطالب كريم محمد محمود حافظ بقرية القصر، الحاصل على المركز الأول على مستوى منطقة الوادي الجديد الأزهرية – القسم الأدبي بمجموع 93.39% ، وذلك بحضور فضيلة الشيخ محمد الزهري مدير الإدارة التعليمية الأزهرية بالداخلة، ومحمد عبدالله علي رئيس الوحدة المحلية لقرى القصر، ووالدته وأفراد أسرته.



وخلال الزيارة، كرّم رئيس المركز الطالب تقديرًا لتفوقه العلمي، مشيدًا بما حققه من إنجاز يعكس الإصرار والاجتهاد وحسن استثمار الوقت، كما وجه تحية تقدير واعتزاز لوالدته، مؤكدًا أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في صناعة النجاح، وأن ما حققه نجلها يعد ثمرة سنوات من الدعم والرعاية والمتابعة.



كما توجه رئيس المركز إلى منزل الطالبة إيمان هاشم محمد محمد سيد، الحاصلة على المركز الأول على مستوى منطقة الوادي الجديد الأزهرية – القسم العلمي بمجموع 94.92%، وذلك بحضور فضيلة الشيخ محمد الزهري مدير الإدارة التعليمية الأزهرية بالداخلة، ووالدها ووالدتها.



وكرّم رئيس المركز الطالبة تقديرًا لتفوقها وتميزها، معربًا عن فخره بما حققته من إنجاز علمي مشرف يضاف إلى سجل أبناء مركز الداخلة، مؤكدًا أن هذا التفوق يمثل نموذجًا يحتذى به، ورسالة أمل لكل الطلاب بأن الاجتهاد والإخلاص هما الطريق الحقيقي نحو النجاح.



وأكد ياسر كمال الدين محمد، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المتفوقين وتشجيعهم، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، وأن تكريم النماذج الناجحة يمثل رسالة تقدير لكل طالب مجتهد، وحافزًا للأجيال القادمة لبذل المزيد من الجهد وتحقيق أعلى مراتب التميز.

وخلال الزيارتين، أعربت أسرتا المكرمين عن خالص شكرهما وتقديرهما لرئيس مركز ومدينة الداخلة على هذه اللفتة الطيبة، التي تعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالمتميزين، وحرصها على مشاركة الأسر فرحة النجاح، بما يعزز روح الانتماء ويشجع أبناء المركز على مواصلة التفوق العلمي.



وأضاف أن تكريم المتفوقين ليس احتفاءً بالنجاح فحسب، بل رسالة وفاء لكل مجتهد، واستثمار في عقول تبني المستقبل، وإيمان بأن العلم سيظل دائمًا الطريق الأسمى لصناعة الأوطان ونهضتها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بدعم المتفوقين ورعاية النماذج المتميزة، وفي إطار حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة على تكريم أبناء المركز الذين حققوا إنجازات علمية مشرفة.