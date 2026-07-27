حبس 7 متهمين بتهمة النصب على المواطنين ونشر إعلانات في صفحات مجهولة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 7 متهمين للنصب على المواطنين من خلال نشر إعلانات بصفحات مجهولة على مواقع التواصل الإجتماعى

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم أنه فى إطار ما تم رصده مؤخراً من تعدد بلاغات المواطنين بتعرضهم للنصب والإحتيال من جانب تشكيلات عصابية إستخدمت أساليب إحتيالية إبتكارية للنصب على المواطنين من خلال نشر إعلانات بصفحات مجهولة على مواقع التواصل الإجتماعى منسوبة لعدد من البنوك والمحال التجارية تتضمن الزعم بتقديمها هدايا لعملائها عن طريق التسجيل بأحد المواقع بروابط مزيفة يتمكنوا من خلالها الولوج للحسابات البنكية ويتم الإستيلاء عليها.

وبإجراء التحريات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على تلك التشكيلات العصابية المشار إليها وضُبط بحوزتهم (13 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى – مشغولات ذهبية – 6 أجهزة حاسب آلى - مبلغ مالى - 20 بطاقة دفع إلكترونى – 1440 خط هاتف محمول – 2 دراجة نارية – سيارة "من متحصلات نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجددت وزارة الداخلية تحذير المواطنين من الإنسياق خلف التطبيقات مجهولة المصدر والمنسوبة للمؤسسات المصرفية التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والإحتيال.