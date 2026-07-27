قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
إطلاق 5 مدارس مصرية إيطالية جديدة متخصصة في صناعة الأدوية والرعاية الصحية
بعد انخفاض مؤقت.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة حتى مطلع أغسطس
"صاحبته لا تعمل بالشركة".. مصر للطيران تحسم الجدل حول فيديو الإساءة لأهالي سوهاج
الأعلى لتنظيم الإعلام: غرامة 100 ألف جنيه على موقعين إلكترونيين بسبب شكاوى
الدكتور سويلم يزور وكالة الفضاء اليابانية لبحث توظيف تقنيات الأقمار الصناعية في إدارة الموارد المائية
كاف يكشف عن موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بمشاركة 4 أندية مصرية
رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه.. مشروع الضبعة يعيد رسم خريطة التوظيف في مصر
الشهر العقاري: عدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على إقامة أو إعفاء
لأصحاب المعاشات.. البريد يكشف تفاصيل الصرف ويرد على أزمات التكدس والفكة والسيستم
رئيس الزمالك يتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد الإعلامي أمير هشام
لأول مرة.. مصر تستضيف أكبر منصة إقليمية للنقل الجوي في أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Week 2026)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النفط اليوم تتراجع بعد وقف إطلاق النار.. وخام برنت دون 90 دولارًا

تراجع أسعار النفط اليوم الاثنين
تراجع أسعار النفط اليوم الاثنين
رانيا أيمن

هبطت أسعار النفط بأكثر من سبعة بالمئة اليوم الاثنين، مسجلة أدنى مستوى في أسبوع، بعدما أوقفت الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع تبادل الهجمات التي دارت رحاها على مدى ‌نحو أسبوعين، مما عزز آمال التوصل إلى حل دبلوماسي من شأنه خفض التصعيد والسماح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 7.55 دولار أو بنحو 7.8 بالمئة إلى 89.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 1102 بتوقيت جرينتش، وفقاً لرويترز.

النفط

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.01 دولار بما يعادل 6.73 بالمئة إلى 83.30 دولار للبرميل.

ويجري تداول العقدين بذلك عند أدنى مستوى منذ 20 يوليو.
ووصل سعر خام برنت إلى ⁠100 دولار للبرميل مع امتداد نطاق الأزمة إلى البحر الأحمر، مما أعاق صادرات السعودية إلى آسيا عبر مضيق باب المندب.
 

تباطؤ عمليات نقل النفط بين الناقلات خارج مضيق هرمز بعد هجمات إيرانية على السفن

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس في تصريحات لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) ووسائل إعلام أمريكية أخرى إن الرئيس دونالد ترامب قرر وقف الهجمات مؤقتا لإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.
وقال أولي هفالبي المحلل لدى إس.إي.بي ريسيرش "لا يوجد إطار عمل موقع ولا آلية تحقق ولا جدول زمني متفق عليه، فكل ما نشهده هو أن الجانبين أوقفا إطلاق النار منذ يوم الجمعة".

وأظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة كبلر ‌أن ⁠أقل من 10 سفن تحمل سلعا أولية عبرت يوميا مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع.
وذكر هفالبي "انخفضت التدفقات إلى نحو 15 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب، بالمقارنة مع معدل تشغيل طبيعي يبلغ نحو 20 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات والمنتجات النفطية".
وتراجعت حركة السفن عبر ⁠مضيق باب المندب أمس الأحد بعد أن شنت جماعة الحوثي اليمنية هجمات على منشآت للنفط في السعودية على البحر الأحمر. وتمكنت ناقلة نفط عملاقة صينية ثالثة من الخروج عبر المضيق نفسه.

وذكر مصدر ⁠في قطاع النفط اليوم الاثنين أن قازاخستان خفضت إنتاجها اليومي من النفط بأكثر من النصف عقب إغلاق محطة التصدير الرئيسية المطلة على البحر الأسود بسبب هجمات بطائرات ⁠مسيرة. وقازاخستان واحدة من أكبر عشر دول منتجة للنفط في العالم.
وأعلنت وزارة الطاقة في وقت لاحق أن المحطة التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في البحر الأسود استأنفت عمليات تحميل النفط.

أسعار النفط اليوم تراجع أسعار النفط خام برنت مضيق هرمز الولايات المتحدة وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

يوتيوب

أسباب توقف يوتيوب عن العمل في بعض الهواتف

اعمال رصف شوارع الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بقطاع كفر بلضم

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

بالصور

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد