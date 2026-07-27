أسعار النفط اليوم تتراجع بعد وقف إطلاق النار.. وخام برنت دون 90 دولارًا

هبطت أسعار النفط بأكثر من سبعة بالمئة اليوم الاثنين، مسجلة أدنى مستوى في أسبوع، بعدما أوقفت الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع تبادل الهجمات التي دارت رحاها على مدى ‌نحو أسبوعين، مما عزز آمال التوصل إلى حل دبلوماسي من شأنه خفض التصعيد والسماح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 7.55 دولار أو بنحو 7.8 بالمئة إلى 89.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 1102 بتوقيت جرينتش، وفقاً لرويترز.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.01 دولار بما يعادل 6.73 بالمئة إلى 83.30 دولار للبرميل.

ويجري تداول العقدين بذلك عند أدنى مستوى منذ 20 يوليو.

ووصل سعر خام برنت إلى ⁠100 دولار للبرميل مع امتداد نطاق الأزمة إلى البحر الأحمر، مما أعاق صادرات السعودية إلى آسيا عبر مضيق باب المندب.



وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس في تصريحات لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) ووسائل إعلام أمريكية أخرى إن الرئيس دونالد ترامب قرر وقف الهجمات مؤقتا لإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.

وقال أولي هفالبي المحلل لدى إس.إي.بي ريسيرش "لا يوجد إطار عمل موقع ولا آلية تحقق ولا جدول زمني متفق عليه، فكل ما نشهده هو أن الجانبين أوقفا إطلاق النار منذ يوم الجمعة".

وأظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة كبلر ‌أن ⁠أقل من 10 سفن تحمل سلعا أولية عبرت يوميا مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع.

وذكر هفالبي "انخفضت التدفقات إلى نحو 15 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب، بالمقارنة مع معدل تشغيل طبيعي يبلغ نحو 20 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات والمنتجات النفطية".

وتراجعت حركة السفن عبر ⁠مضيق باب المندب أمس الأحد بعد أن شنت جماعة الحوثي اليمنية هجمات على منشآت للنفط في السعودية على البحر الأحمر. وتمكنت ناقلة نفط عملاقة صينية ثالثة من الخروج عبر المضيق نفسه.

وذكر مصدر ⁠في قطاع النفط اليوم الاثنين أن قازاخستان خفضت إنتاجها اليومي من النفط بأكثر من النصف عقب إغلاق محطة التصدير الرئيسية المطلة على البحر الأسود بسبب هجمات بطائرات ⁠مسيرة. وقازاخستان واحدة من أكبر عشر دول منتجة للنفط في العالم.

وأعلنت وزارة الطاقة في وقت لاحق أن المحطة التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في البحر الأسود استأنفت عمليات تحميل النفط.