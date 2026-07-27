قصف عنيف.. هجوم بالمسيرات يستهدف مواقع أحزاب كردية في أربيل

قالت هبة التميمي مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ محافظة أربيل تشهد استهدافات عنيفة منذ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، حيث استمرت الانفجارات لأكثر من ساعتين ونصف، وسط قصف مكثف استهدف المقرات التابعة للأحزاب الكردية المعارضة.

وأضافت أن النيران التهمت عددًا من تلك المقرات، فيما أعلن حزب حرية كوردستان الإيراني المعارض أن أربع طائرات مسيرة استهدفت مواقعه في أربيل، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وتابعت، في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أنه لم تُعلن حتى الآن أي حصيلة للإصابات البشرية، رغم أن حجم الدمار كبير، مشيرة إلى أن القصف على هذه المقرات مستمر منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الهجوم على إيران، إذ تشهد المنطقة غارات متكررة كل ليلة، إلا أن هجوم اليوم كان الأعنف مقارنة بالأيام السابقة، مع تركيزه على مقرات حزب حرية كوردستان الإيراني المعارض والأحزاب الكردية المعارضة الأخرى.

وذكرت، أن رئيس إقليم كردستان، مسرور بارزاني، صرح بأن هذه الطائرات المسيّرة تأتي من محافظة نينوى، مطالبًا الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجماعات الخارجة عن القانون.

وأشارت إلى أنه أكد أيضًا أن بعض المسيّرات التي استهدفت أربيل انطلقت من محافظة أربيل، لافتة إلى أن القصف تركز كذلك على مواقع في قضاء كويسنجق، حيث تنتشر مقرات أحزاب معارضة، من بينها حزب كوملة كادحي وحزب حرية كوردستان الإيراني المعارض.

