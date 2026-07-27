السفيرة جينا أبيركرومبي: إسرائيل تسعى للمشاركة في الحرب ضد إيران وترامب يرفض

قالت السفيرة جينا أبيركرومبي الدبلوماسية الأمريكية السابقة، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية من زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع احتمال وجود أهداف أخرى، موضحة أنه في حال عادت الولايات المتحدة إلى خوض حرب واسعة ضد إيران، فإن إسرائيل تريد أن تكون جزءًا من هذه الحرب.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ النقاش يدور حول ما إذا كانت مشاركة إسرائيل ستكون من وراء الستار أو إلى جانب الولايات المتحدة.

وأردفت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر بوضوح عن عدم رغبته في مشاركة إسرائيل في المواجهة العسكرية مع إيران، في ظل السباق الانتخابي، إذ يرى أن الحرب على إيران قد تصب في مصلحة نتنياهو، ولذلك لا يريد أن تكون إسرائيل جزءًا من هذه المواجهة.

وأوضحت السفيرة جينا أبيركرومبي أن نتنياهو يريد أيضًا أن تكون لبنان تحت السيطرة الإسرائيلية كجزء من الحرب بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى وجود تشريع يُنتظر تمريره بهدف إحداث نوع من المواءمة بين العسكرية الإسرائيلية والعسكرية الأمريكية.