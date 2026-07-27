السيطرة على حريق داخل منزل بالقرب من مسجد الإمام علي زين العابدين بالسيدة زينب

نشب حريق داخل أحد المنازل بالقرب من مسجد الإمام علي زين العابدين بمنطقة السيدة زينب، ما أسفر عن تصاعد كثيف لألسنة اللهب وأعمدة الدخان، وسط حالة من الاستنفار بين قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، حيث بدأت الفرق المختصة في محاصرة النيران والسيطرة عليها، لمنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول موقع الحريق، لتأمين المواطنين وتسهيل حركة سيارات الإطفاء أثناء التعامل مع النيران.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد وحصر الخسائر، فيما تعمل الجهات المختصة على كشف أسباب اندلاع الحريق وملابساته.