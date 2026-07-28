جهات التحقيق تقرر حبس المتهم بضرب سيدة في الغربية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بضرب سيدة الغربية

أكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب حال سيرها بأحد الشوارع بالغربية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لمركز شرطة قطور من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل "مصابة بخدوش متفرقة" - مقيمة بدائرة المركز) وبسؤالها تضررت من زوجها مقيم بذات الدائرة لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتها المنوه عنها لوجود خلافات زوجية بينهما.

تم ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته (الأداة المستخدمة فى التعدى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.