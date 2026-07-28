لهو الأطفال ينتهى بمشاجرة بالشوم في السلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابين بالقاهرة.

بالفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: شخصان وسيدتان، وطرف ثان: أحد الأشخاص وسيدتين، أحدهم مصاب بجرح قطعى بالرأس، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم بالضرب باستخدام عصى خشبية لخلافات بينهم حول لهو الأطفال، مما نتج عنه إصابة أحدهم المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وضُبط بحوزتهم العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





