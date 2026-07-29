نائب محافظ الوادي الجديد يتابع الموقف التشغيلي للمشروعات الخدمية بقرى "حياة كريمة" بالفرافرة

عقد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بالمتابعة الدورية لموقف المشروعات المنفذة بالمرحلة الأولى بمركز الفرافرة، والوقوف على نسب الإنجاز في تشغيل المرافق الخدمية وضمان استدامة الاستفادة منها.

استعرض الموقف التنفيذي لاستكمال تشغيل المرافق والمشروعات الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة ١٠٠٪ من أعمال الإنشاءات، ومتابعة إجراءات التسليم والتشغيل الفعلي لمرافق الصرف الصحي ومياه الشرب و الحماية المدنية وخدمات التضامن الاجتماعي، إلى جانب مراجعة خطط الصيانة الدورية للمرافق والمنشآت التي تم تشغيلها بالفعل؛ للحفاظ على كفاءة واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.