خالد الغندور يشكك في تصريحات أحمد مجاهد: موضوع الرخصة كان على الهواء كل يوم

رد الإعلامي خالد الغندور على تصريحات أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، بشأن الجدل الذي أُثير حول الرخصة الأفريقية، مؤكدًا أن ما قيل سابقًا في وسائل الإعلام كان مختلفًا عما صرح به مجاهد.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "رغم إن الكابتن شوبير قال غير كده خالص، وقناة الأهلي والمقدمين كانوا كل يوم بيناقشوا موضوع الرخصة".

وجاء تعليق الغندور بعد تصريحات أحمد مجاهد، التي نفى خلالها وجود أي دور للنادي الأهلي في أزمة الرخصة الأفريقية، مؤكدًا أن الجدل كان مصدره وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي فقط.

وقال مجاهد: "الأهلي نفسه أعلن إنه ما بعتش ولا طلب حاجة، ومفيش نادي هيفتش على نادي تاني".

وأثارت تصريحات مجاهد ردود فعل واسعة، خاصة بعد تعليق خالد الغندور الذي أعاد الجدل بشأن ما تم تداوله إعلاميًا خلال الفترة الماضية حول ملف الرخصة الأفريقية، مؤكدًا وجود تناقض بين التصريحات الحالية وما سبق طرحه في بعض البرامج الرياضية.