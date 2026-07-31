موجة بيع حادة تدفع الأسهم الصينية إلى أسوأ أداء شهري منذ عقد

هبطت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية متأثرة بموجة بيع عالمية طالت شركات معدات وخدمات الذكاء الاصطناعي، لتتجه الأسهم بنهاية يوليو نحو تسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ عشر سنوات.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن مؤشر "سي إس آي 300" الصيني هبط بنسبة 1.1 في المائة بنهاية تعاملات الخميس، متأثراً بعمليات بيع مكثفة في الشركات التي تعتمد على منتجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وقد انخفض المؤشر بنسبة 8.6% هذا الشهر، وهو أكبر انخفاض له منذ يناير 2016. وأغلق مؤشر "سي إس آي إيه آي"، الذي يقيس أداء أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، منخفضاً بنسبة 5.8 في المائة.

جاءت هذه الانخفاضات عقب إعلان شركات التكنولوجيا الأمريكية عن أرباحها من الشركات التي تنفق بكثافة على الذكاء الاصطناعي.

وقال استراتيجي الأوراق المالية في شركة "إيفر برايت" للأوراق المالية الدولية، كيني نج: "جاءت النتائج المالية الأخيرة لعدد من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية أقل من توقعات السوق، مما أدى إلى تراجع التفاؤل بشأن نمو قطاع التكنولوجيا".

ولفتت الصحيفة إلى أن تراجع الأسهم الصينية يأتي في أعقاب انخفاضات حادة شهدتها أسواق آسيوية أخرى ذات طابع تقني، وعلى رأسها كوريا الجنوبية، حيث انخفض مؤشر "كوسبي المركب" بنحو 40 في المائة منذ منتصف يونيو بعد ارتفاع كبير في أسعار الأسهم.

ويمثل هذا التراجع تحولاً جذرياً عن حالة التفاؤل التي سادت السوق يوم الاثنين، عندما ارتفعت أسهم شركة "سي إكس إم تي"، إحدى أكبر شركات تصنيع الرقائق في البلاد، بنسبة 466 في المائة في أول يوم تداول لها.

وقد استثمر ما وصفته الصحيفة البريطانية بـ"الفريق الوطني" الصيني في أسواق المال قبل طرح أسهم "سي إكس إم تي" للاكتتاب العام، مما ساهم في دعم المؤشرات الصينية حتى مع انخفاض الأسواق الآسيوية الأخرى نتيجة لتسارع وتيرة بيع أسهم موردي السلع والخدمات المخصصة لشركات الذكاء الاصطناعي.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التحوط "لوتس" لإدارة الأصول، هاو هونج: "إذا كان الفريق الوطني مستعداً لتحمل العبء، فستكون الصناديق الاستثمارية سعيدة بتسليم استثماراتها إليهم".

وهبطت القيمة السوقية المجمعة لشركات "إينولايت" و"إيوبولينك"، "كامبريكون تكنولوجيز- ثلاث من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في البر الرئيسي الصيني- بنحو 34 مليار دولار مع ختام تعاملات الخميس.

وتراجعت أسهم شركة "إينولايت" في هونج كونج بنسبة تصل إلى 10 في المائة في أول يوم تداول لها بعد إدراجها الثانوي.

وقالت نائبة رئيس قسم الاستثمار في آسيا لدى إدارة الثروات في بنك "بي إن بي باريبا"، جريس تام: "تتحرك أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بشكل يتماشى مع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي العالمية".

كانت أسهم عملاقي التكنولوجيا الصينيين، "تينسنت" و"علي بابا"، بمنأى نسبياً عن هذه الخسائر الملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 1.2% وانخفضت بنسبة 1.6% على التوالي. إلا أن أداءهما كان ضعيفاً هذا العام، إذ انخفضت أسهم كل منهما بنحو 25 في المائة.