العاهل الأردني يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا ضرورة وقف التصعيد ضد الفلسطينيين

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة وقف التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم "السبت"، تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، حيث بحثا خلاله العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية.

وهنأ الملك عبدالله، رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه منصبه، معربا عن تطلعه للبناء على مخرجات زيارته الأخيرة إلى بريطانيا لتعميق الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات.

وحول الأوضاع في المنطقة، أكد الملك عبدالله الثاني، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار، لافتا إلى استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه.