قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل ذروة الموجة الحارة
واشنطن بوست: جنرال أمريكي يحذر البنتاجون من عجز بحري يهدد حماية إسرائيل
رئيسة وزراء إيطاليا: الدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي مسؤولية مشتركة
روميرو على أعتاب العودة إلى الكالتشيو من بوابة إنتر ميلان
كاتب صحفي: اجتماع القاهرة يمهد لانطلاق تنفيذ اتفاق غزة بمشاركة الفصائل الفلسطينية
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط خلال اشتباكات في جنوب لبنان
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. احسب فاتورتك
المال والبنون رزق .. أحمد تيمور يكشف حقيقة حمل مي عز الدين
زلزال 4.7 ريختر يضرب كوماموتو اليابانية
انهيار منزل 3 طوابق في أبنوب .. وانقطاع الكهرباء بالمنطقة المحيطة | صور
خطوة جديدة تقلب الموازين.. هل يرحل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
في اتصال مع الرئيس السيسي.. ماكرون يتضامن مع مصر بحادث السفينتين بميناء دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفارة الأمريكية في بغداد تحذر من تصعيد أمني وتدعو رعاياها للمغادرة

الولايات المتحده
الولايات المتحده
القسم الخارجي

أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، بالتنسيق مع القنصلية العامة للولايات المتحدة في أربيل، تحذيرًا أمنيًا عاجلًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين الموجودين في العراق ومنطقة الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل مؤشرات على احتمال حدوث تصعيد أمني مفاجئ قد يؤثر على حركة السفر وسلامة الأفراد.

وأكدت السفارة، في بيانها، أن الأوضاع الأمنية في المنطقة لا تزال معقدة وقابلة للتطور بشكل سريع، محذرة من احتمالية إلغاء الرحلات الجوية أو إغلاق المجال الجوي بصورة مفاجئة، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في حركة النقل والسفر. 

كما حثت المواطنين الأمريكيين على متابعة المستجدات الأمنية باستمرار، والاحتفاظ بخطط بديلة للمغادرة إذا استدعت الظروف ذلك.

ودعت البعثة الدبلوماسية الأمريكية رعاياها إلى تجنب التنقل غير الضروري، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، مع التأكد من جاهزية وثائق السفر ووسائل الاتصال تحسبًا لأي تطورات أمنية مفاجئة.

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة ومخاوف من اتساع رقعة التصعيد، الأمر الذي دفع واشنطن إلى تجديد تنبيهاتها الأمنية لمواطنيها.

ويعكس التحذير مستوى القلق الأمريكي من احتمال تدهور الأوضاع الأمنية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية واحتمالات تأثيرها على حركة الملاحة الجوية والتنقل داخل عدد من دول المنطقة.

كما أكد البيان أهمية استعداد الرعايا الأمريكيين للتعامل مع أي مستجدات قد تفرضها التطورات الميدانية.

ويعد هذا التحذير امتدادًا لسلسلة من التنبيهات الأمنية التي أصدرتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية بشأن العراق والمنطقة، في ظل استمرار تقييم وزارة الخارجية الأمريكية لمستوى المخاطر الأمنية، ودعوتها مواطنيها إلى متابعة الإرشادات الرسمية واتخاذ الاحتياطات اللازمة حفاظًا على سلامتهم.

الولايات المتحده السفارة الأمريكية بغداد العراق الرعايا الأجانب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

أرشيفي

تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في عمان

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

ترشيحاتنا

الاقتصاد الكندي

الاقتصاد الكندي على أعتاب أقوى نمو ربع سنوي منذ أكثر من ثلاث سنوات

جنوب لبنان

قصف مدفعي يستهدف بلدة بني حيان جنوب لبنان وسط تصاعد التوتر على الحدود

اليابان

الأرصاد اليابانية تحذر من استمرار موجة الحر الشديدة في البلاد

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد