محافظ الوادي الجديد تبحث تطوير مهبط طائرات الفرافرة لخدمة الاستثمار

ناقشت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مع الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية؛ آليات تطوير مهبط الفرافرة ودراسة تشغيله لاستقبال رحلات الطيران، بما يدعم رؤية المحافظة في تعزيز الربط الجوي وتحقيق التنمية الشاملة بمركز الفرافرة.

وأكدت محافظ الوادي الجديد خلال اللقاء، أن تشغيل المهبط يمثل خطوة استراتيجية لدعم خطط الدولة للتوسع الزراعي والاستثماري بالمركز، في ظل ما يشهده من مشروعات تنموية كبرى، وما يمتلكه من مقومات سياحية وبيئية واعدة، مشيرةً إلى أن توفير منظومة نقل جوي أكثر كفاءة يسهم في جذب الاستثمارات، وتيسير حركة المواطنين و المستثمرين وتعزيز التكامل بين مراكز المحافظة.

من جانبه، أكد قائد القوات الجوية استمرار التنسيق بين المحافظة والقوات الجوية لاستكمال الدراسات الفنية اللازمة، وفق الضوابط الفنية والتشغيلية ومتطلبات الأمن والسلامة.