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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

36 رحلة دولية تصل مرسى علم.. مؤشرات إيجابية على انتعاش السياحة الأوروبية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، حركة تشغيل نشطة مع استقبال 36 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، تحمل على متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، في ظل استمرار النشاط السياحي الذي تشهده المدينة خلال موسم الصيف.

ورفعت الجهات المختصة بالمطار درجة الاستعداد لاستقبال الرحلات، حيث تواصل فرق العمل إنهاء إجراءات الوصول والجوازات والجمارك بسرعة، تمهيدًا لنقل السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المنتشرة بمدينة مرسى علم والمناطق المجاورة.

وأكد أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي، أن الزيادة المستمرة في أعداد الرحلات الدولية تعكس تنامي الإقبال الأوروبي على المقصد السياحي بجنوب البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن معدلات التشغيل الحالية تعكس ثقة منظمي الرحلات في مدينة مرسى علم كواحدة من أهم الوجهات الشاطئية في مصر.

وأوضح العماري أن فنادق ومنتجعات مرسى علم تشهد تحسنًا ملحوظًا في نسب الإشغال مع بداية شهر أغسطس، مدفوعة بارتفاع معدلات الحجوزات من الأسواق الأوروبية، وهو ما يبشر بموسم صيفي قوي يدعم النشاط السياحي والاقتصادي بالمنطقة.

وأضاف أن ما تتمتع به مرسى علم من شواطئ بكر، وشعاب مرجانية عالمية، ومواقع متميزة للغوص والسفاري، يجعلها من أكثر الوجهات جذبًا للسائحين الباحثين عن السياحة البيئية والأنشطة البحرية، متوقعًا استمرار ارتفاع الحركة السياحية خلال الأسابيع المقبلة مع زيادة الرحلات القادمة من أوروبا.

البحر الاحمر الغردقة مرسى علم البحر الأحمر مدينة مرسى علم

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