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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 31 طنًا من الأسمدة المغشوشة والمقلدة في حملة بالغربية

حملات مرورية بالغربية
حملات مرورية بالغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على منافذ ومحال تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق، ومنع تداول الأسمدة المغشوشة والمقلدة، بما يحافظ على حقوق المزارعين ويدعم جودة الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة جهود الأجهزة التنفيذية في هذا الملف الحيوي، حفاظًا على الأمن الغذائي ودعمًا للقطاع الزراعي.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي هذا الإطار، وتحت إشراف المهندس حسام الدين محفوظ وكيل وزارة الزراعة بالغربية، واصل جهاز الرقابة على الأسمدة والمبيدات بمديرية الزراعة جهوده الميدانية، حيث نفذ بالتنسيق مع شرطة المسطحات حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت عددًا من محال بيع وتداول الأسمدة بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة ومطابقتها للاشتراطات القانونية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأسفرت الحملة عن ضبط ٣١ طنًا من الأسمدة المغشوشة والمقلدة تحمل العلامة التجارية لإحدى الشركات الكبرى بالمخالفة للقانون، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة، في إطار التصدي الحاسم لكافة صور الغش والتلاعب بمستلزمات الإنتاج الزراعي.

ردع مخالفين 

وشدد محافظ الغربية على أن الحملات الرقابية ستتواصل بصورة دورية ومفاجئة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي ممارسات تضر بالمزارعين أو تمس جودة مستلزمات الإنتاج، وأن أجهزة الدولة تتعامل بكل حسم مع المخالفات، لضمان وصول منتجات سليمة وآمنة إلى المزارعين، والحفاظ على استقرار الأسواق ودعم منظومة الإنتاج الزراعي بالمحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات ردع مخالفين أمن الغربية

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