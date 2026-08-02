رسميًا .. يوفنتوس يعلن ضم المهاجم البوسني ألايبيجوفيتش قادمًا من باير ليفركوزن

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا اليوم تعاقده مع المهاجم البوسني الشاب كريم ألايبيجوفيتش أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا، قادمًا من باير ليفركوزن، بعقد يمتد حتى 2031.

ووفقًا للإعلان الرسمي للنادي، وقّع لاعب خط الوسط الهجومي البالغ من العمر 18 عامًا عقدًا طويل الأمد يمتد حتى يونيو 2031.

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة، إلا أن تقارير من ألمانيا وإيطاليا أشارت إلى أن إجمالي الصفقة يصل إلى 40 مليون يورو.

وبدأ اللاعب البوسني مسيرته في أكاديمية باير ليفركوزن الألماني ثم انتقل إلى ريد بول سالزبورج الصيف الماضي، لكن صعوده السريع دفع باير ليفركوزن لتفعيل بند إعادة الشراء وإعادته هذا الصيف، قبل أن يتمم النادي الإيطالي صفقة شراء اللاعب.