رئيس الصومال: نرفض أية أطماع خارجية تمس الأراضي الصومالية

أكد الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود رفض بلاده القاطع لأي وجود أو أطماع خارجية تمس الأراضي الصومالية، مشيرا إلى أن الموقف الصومالي الثابت جرى التعبير عنه بوضوح وبصوت عالٍ في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار الرئيس حسن - في كلمة ألقاها أمام البرلمان الفيدرالي، اليوم /الأحد/ - إلى أن الصومال لن يسمح بنقل صراعات الشرق الأوسط طويلة الأمد إلى منطقة القرن الأفريقي، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للسلام والاستقرار الإقليمي.

وقال: "إن الحكومة الفيدرالية الصومالية توظف كافة أدوات العمل الدبلوماسي وقنوات التعاون الدولي، والاستراتيجيات الوطنية لحماية سيادة البلاد ومنع أي محاولات لزعزعة استقرارها"، لافتا إلى اعتماد الحكومة نهج شامل يجمع بين الاستراتيجية والدبلوماسية والتعاون الدولي لصون الأمن القومي، ومخاطبة المجتمع الدولي برسالة واضحة تؤكد تمسك الصومال باستقلاله ورفضه لأي تدخلات خارجية.

واختتم الرئيس الصومالي، كلمته، بالتأكيد أن السياسة الخارجية للصومال ترتكز بثبات على صون استقلال البلاد وحماية سيادتها، وترسيخ دعائم السلام الإقليمي، مشددا على مواصلة الجهود الدبلوماسية لكبح أي امتداد لصراعات المنطقة وحفظ أمن واستقرار القرن الأفريقي.