رئيس الوزراء المجري: أزمة غير مسبوقة بعد توقف المحطة النووية الوحيدة بسبب الجفاف

قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار، اليوم /الأحد/، إن البلاد تواجه "خمسة أيام حاسمة" بعد أن أدى جفاف نهر الدانوب إلى وقف تشغيل محطة باكس النووية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، في وقت تستعد فيه هنغاريا لموجة حر جديدة تصل إلى 40 درجة مئوية.

وتعتمد المحطة، التي تبلغ قدرتها 2 جيجاوات وتضم أربعة مفاعلات روسية الصنع، على مياه الدانوب للتبريد، ومع انخفاض مستوى النهر إلى أدنى مستوى مسجل، تراجع إنتاج المحطة إلى ما يزيد قليلاً على 10% من طاقتها، فيما تتوقع هيئة المياه انخفاضاً إضافياً خلال الأيام المقبلة، وفقا لمنصة "ماركت سكرينر".

وقال ماجيار في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن توقف المحطة سيضع شبكة الكهرباء والخدمات العامة تحت ضغط هائل، محذراً من أن باكس قد تبقى خارج الخدمة لأسابيع، وأدى انخفاض مستويات المياه أيضاً إلى تعطيل الشحن النهري والسياحة، وفرض قيود على استخدام المياه في أكثر من 100 مدينة وقرية.

ودعا ماجيار الشركات والمؤسسات والأسر إلى خفض أو إعادة جدولة استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة بين الخامسة والعاشرة مساءً، مشيراً إلى أن الحكومة ستقرر اليوم ما إذا كانت ستفرض قيوداً إلزامية على الشركات الكبرى بدءاً من غد /الإثنين/.

وقال مارك رادنائي، نائب رئيس حزب "تيزا"، إن الأزمة قد تكلف المجر ما بين 100 و200 مليار فورنت (315 إلى 630 مليون دولار) بسبب ارتفاع تكلفة استيراد الكهرباء.