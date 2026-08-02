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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كييف: تسريب مادة كميائية خطيرة عقب هجوم روسي على منشأة بنية تحتية حيوية

كييف: تسريب مادة كميائية خطيرة عقب هجوم روسي على منشأة بنية تحتية حيوية
كييف: تسريب مادة كميائية خطيرة عقب هجوم روسي على منشأة بنية تحتية حيوية
أ ش أ

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، تسريب مادة كميائية خطيرة من حاويات تالفة في منشأة بنية تحتية بمدينة بولتافا عقب هجوم روسي.

وذكرت خدمة الطوارئ الأوكرانية- في بيان بثته وكالة أنباء /أوكرينفورم/ :- "في أعقاب هجوم روسي، تسربت مادة كميائية خطيرة نتيجة تدمير حاويات تالفة في منشأة بنية تحتية حيوية".

وأضافت: "على الرغم من الظروف الصعبة والخطيرة، قام المتخصصون من وحدة الحماية الإشعاعية والكيميائية بمهمة تنفيذ سلسلة من التدابير لإغلاق الحاويات التالفة ومواقع التسرب".

يُشار إلى أن القوات الروسية شنت، في وقت سابق من اليوم، هجمات على مرافق البنية التحتية في مدينة بولتافا الأوكرانية.

السلطات الأوكرانية تسريب مادة كميائية خطيرة حاويات تالفة منشأة بنية تحتية بمدينة بولتافا هجوم روسي

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