الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرة.. ورضاء 46 مليون مشترك معيار نجاحنا

أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة القومية للكهرباء تتمتع بالاستقرار والجاهزية الكاملة لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن الوزارة تواصل تطوير الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها، بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة.

تلبية احتياجات المواطنين

وقال منصور عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن “الشبكة القومية للكهرباء آمنة ومستقرة، وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية”.

وأضاف أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تواصل تنفيذ خططها للارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكدًا أن “وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل باستمرار على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين، مع الحفاظ على استقرار واستدامة التغذية الكهربائية”.



وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن المواطن يمثل محور اهتمام قطاع الكهرباء، قائلاً: “لدينا 46 مليون مشترك على مستوى الجمهورية، ورضاء المواطنين هو معيار النجاح الحقيقي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجميع الجهات التابعة لها”.

تحسين مستوى الأداء

وأوضح عبدالغني أن الوزارة تواصل متابعة جودة الخدمة والتعامل الفوري مع أي أعطال أو شكاوى، في إطار خطة تستهدف تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة منظومة الكهرباء، بما يواكب الزيادة المستمرة في الأحمال واحتياجات المواطنين.