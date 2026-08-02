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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال تقتحم قرية فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم قرية فلسطينية
قوات الاحتلال تقتحم قرية فلسطينية
أ ش أ

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية المدية غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، ودققت في هويات المواطنين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية فلسطينية لـ"وفا"، بأن مستوطنين نفذوا أعمال عربدة واستفزاز للفلسطينيين في منطقة "غرابة" الواقعة على أطراف بلدة سنجل، شمال شرق رام الله.

وأضاف المصادر أن مستوطنين جلبوا مواد بناء إلى البؤرة الاستعمارية المقامة على أطراف قرية الطيبة شرق رام الله، فيما تجمعت مجموعة أخرى منهم عند دوار "كرملو" القريب من القرية.

وأشارت إلى أن مجموعة أخرى من المستوطنين تجمعت، أيضا، في منطقة الحفريات قرب البؤرة الاستعمارية شمال قرية دير جرير، فيما تجمهرت مجموعات أخرى على أطراف قرية بيتللو غرب المحافظة، وعند مدخل قرية يبرود شرق رام الله (جسر يبرود)، وعلى الشارع المحاذي لقرية كفر مالك شمال شرق المحافظة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي مصادر أمنية فلسطينية قرية المدية غرب رام الله قوة من جيش الاحتلال

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