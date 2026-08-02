بداية كارثية لكاسيميرو مع إنتر ميامي.. هدف عكسي في أول ظهور على ملعب الفريق

ذكر موقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية أن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو شهد بدأ بداية صعبة للغاية في أول مباراة يخوضها على ملعب إنتر ميامي، بعدما سجل هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه خلال التعادل 2-2 أمام كولومبوس كرو في بطولة كأس الدوريات (Leagues Cup).

وجاء الهدف العكسي في الدقيقة 33، بعدما أخطأ كاسيميرو في تمرير كرة سهلة أثناء محاولة بناء الهجمة من الخلف، ليستغل لاعبو كولومبوس كرو الخطأ وينطلقوا في هجمة مرتدة سريعة.

وأثناء محاولته إبعاد عرضية خطيرة أرسلها لاعب كولومبوس كرو طه هابرون ، حول كاسيميرو الكرة عن طريق الخطأ إلى داخل شباك فريقه، مانحًا المنافس هدفًا مؤثرًا.

وبدا اللاعب البرازيلي متأثرًا بشدة عقب الهدف، حيث ظل مستلقيًا على أرضية الملعب للحظات، قبل أن يتوجه إليه زملاؤه لمواساته ورفع معنوياته.

وسيحاول كاسيميرو تعويض هذه البداية المخيبة عندما يخوض إنتر ميامي مباراته المقبلة في كأس الدوريات أمام سانت لويس سيتي يوم الخميس.