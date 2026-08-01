نادر نور: توقفت فجأة عن التلحين ووجدت نفسي مطالبا بالبدء من جديد

قال الملحن نادر نور، إنه فوجئ بعد سنوات الغياب بأنه أصبح مطالبًا بالبدء من جديد، مؤكدًا أنه لم تكن لديه أي مشكلة في إعادة بناء مشواره الفني من الصفر، لكنه كان يبحث فقط عن فرصة عادلة لإثبات نفسه ومعرفة أسباب ما حدث لمسيرته.

وواصل في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة عبر قناة النهار"، أنّه كان يتواصل مع عدد من الفنانين، إلا أن كثيرًا من الرسائل لم تكن تجد ردًا، موضحًا أن أكثر ما كان يزعجه هو غياب التقدير، وليس رفض التعاون، وأنه يتقبل تمامًا أن يرفض أي فنان العمل إذا لم يعجبه، لأن ذلك جزء طبيعي من العمل الفني.

وأشار إلى أنه يحرص دائمًا على تقديم أعمال مختلفة وغير مكررة، موضحًا أن كثيرًا من النصوص التي تصله تتضمن ألفاظًا وأفكارًا مستهلكة، لذلك يبحث باستمرار عن الجديد، مؤكدًا أن العلاقة بين المطرب والملحن يجب أن تقوم على الحوار للوصول إلى الشكل الفني الذي يناسب الطرفين.