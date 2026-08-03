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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء مغفرة الذنوب.. كلمات للعتق من النار والقرب من الله

دعاء مغفرة الذنوب
دعاء مغفرة الذنوب
محمد شحتة

مغفرة الذنوب من أعظم النعم التي يرجوها المسلم من ربه، فهي سبب لنيل رحمته ورضوانه والفوز في الدنيا والآخرة، وقد حثَّ الإسلام على الإكثار من الدعاء والاستغفار، وجعل باب التوبة مفتوحًا لكل من عاد إلى الله صادقًا نادمًا على ما اقترف.

ويحرص المسلم على ترديد الأدعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، سائلًا الله تعالى أن يغفر ذنوبه، ويستر عيوبه، ويتقبل توبته، فهو سبحانه الغفور الرحيم الذي وعد التائبين بالمغفرة والرحمة.

وورد عن دعاء مغفرة الذنوب، قول النَّبِىِّ فِيمَا يَرْوِى عَنْ رَبِّهِ- عَزَّ وَجَلَّ- أَنَّهُ قَالَ: « يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِى وَرَجَوْتَنِى فَإِنِّى سَأَغْفِرُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ ؛وَلَوْ لَقِيتَنِى بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا لَلَقِيتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، وَلَو عَمِلْتَ مِنَ الْخَطَايَا حَتَّى تَبْلُغَ عَنَانَ السَّمَاءِ مَا لَمْ تُشْرِكْ بِى شَيْئاً ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِى لَغَفَرْتُ لَكَ ثُمَّ لاَ أُبَالِى».

دعاء مغفرة الذنوب

اللهم اعصمنا من المعاصي والآثام، واشغلنا بخير ما يرضيك عنا، واشغلنا بك عن همومنا يا مفرج كل كرب ويا غافر كل ذنب يا رب العالمين.

يا أكرم الأكرمين نسألك بركتك وعطفك ولطفك وعافيتك وبرك ورحمتك وحبك.

اللهم استعملنا فيما تشغل به أحبابك، ودلَّنا بهدايتك لما يرضيك عنَّا وخُذْ بنواصينا إليك أَخْذَ الكرام عليك يا أرحم الراحمين.

ربنا يا واسع الفضل والرحمة، تولَّ أمرنا وأحسن خلاصنا، كن لنا وليًا ومعينًا وظهيرًا ونصيرًا، وانصرنا بما تنصر به أولياءك الصالحين يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلَّا فرَّجته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاح إلا يسَّرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همِّنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا.

اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون، ويقبلون فينعمون، وينعمون فيشاهدون رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تحرمنا من نبيك الشفاعةَ، واجعل التقوى لنا أربحَ بضاعة، ولا تجعلنا من أهل التفريط والإضاعة، وأمِّنَّا من خوفنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء التوبة من الذنوب

اللهم أجب دعاءنا، وثبِّت حجَّتنا، واشرح صدورنا، وعافِنا واعفُ عنَّا يا عفوُّ يا غفور.
ربنا اجعلنا لك ذكَّارين، لك شكَّارين، إليك منيبين، تقبَّل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا يا أرحم الراحمين.

إلهي ربح بك المقربون، وفاز بك القائمون، ونجا بك المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك، وجُد علينا بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين.

ربِّ اجعل أيامنا كلها سعادة، وأبرئ الأسقام وابسط الأرزاق وحسِّن الأخلاق وانشر الرحمات وامح السيئات تباركت يا رب البريات يا رب الأرض والسماوات.

إلهي، مَن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه! فيا رب أكرمنا بكرمك الجميل.

اللهم إنا نسألك بحقِّ ما خَفِيَ من ألطافك، ونسألك لطفًا تَهدي به قلوبنا فتفرح بالحق وتحبه وتألفه وترضاه وتثبت عليه، ونسألك لطفًا تصرف به عنَّا ما يؤذينا أو يضرنا يا رب العالمين.

اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا وارضَ عنَّا في الدنيا والآخرة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، واجعلنا ممن يأتيك يوم القيامة بقلب سليم منيب، يا رب العالمين.

دعاء مغفرة الذنوب دعاء مغفرة الذنوب التوبة من الذنب الذنوب والمعاصي التوبة إلى الله

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