قوات الأمن الباكستانية تعلن مقتل عدد من الإرهابيين في عمليات شمال وزيرستان

أعلنت مصادر أمنية باكستانية، اليوم /الاثنين/ مقتل عدد من الإرهابيين في عمليات بشمال وزيرستان، وذلك بعد أن نفذت قوات الأمن عمليات استخباراتية ناحجة في منطقة خيبر بختونخوا خلال الشهرين الماضيين.

ووفقا للمصادر نفسها، فقد دمرت قوات الأمن العديد من مخابئ الإرهابيين خلال العمليات في شمال وزيرستان.

وأضافت المصادر، أنه تم قتل عدد من الإرهابيين خلال عملية في منطقة خاتي كيلي بشمال وزيرستان، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الأخرى بحوزة الإرهابيين الذين قتلوا في العملية.

وأشارت إلى إصابة عدد من الإرهابيين المنتمين إلى جماعة "فتنة الخوارج" -مصطلح تطلقه باكستان على الإرهابيين المنتمين إلى حركة طالبان باكستان المحظورة- خلال العمليات.

وأفادت المصادر بأن العمليات نفذت لحماية أرواح وممتلكات المواطنين، مع ضمان عدم إلحاق أي أذى بالسكان المحليين.