خليل مرسي.. فنان جمع بين الإبداع الأكاديمي والتألق على الشاشة

تحلّ اليوم الذكرى الـ 12 لرحيل الفنان خليل مرسي، أحد الوجوه التي تركت أثرًا واضحًا في السينما والتليفزيون والمسرح، بفضل قدرته على تقديم شخصيات متنوعة ومركبة، تنوعت بين الأدوار الجادة والكوميدية والشخصيات ذات الطابع الشرير، ليحجز لنفسه مكانة مميزة لدى الجمهور.

وُلد خليل مرسي خليل سلطان في 21 سبتمبر عام 1946، ودرس في كلية الزراعة، قبل أن يتجه إلى دراسة الفن ويلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث حصل على البكالوريوس، ثم واصل دراساته العليا حتى حصل على درجة الدكتوراه، إلى جانب عمله الأكاديمي في مجال المسرح، وتوليه رئاسة قسم المسرح بجامعة السادس من أكتوبر.

بدأ خليل مرسي مسيرته الفنية من خلال المسرح والتليفزيون، وشارك في عدد من الأعمال التي ساهمت في ترسيخ حضوره الفني، قبل أن تتوالى مشاركاته في الدراما والسينما، ليصبح واحدًا من الفنانين المعروفين بقدرتهم على تجسيد الشخصيات المختلفة ببراعة.

شارك الفنان الراحل في عدد كبير من الأعمال الفنية في السينما والتليفزيون والمسرح، ومن أبرز أعماله التليفزيونية: "ليلة القبض على فاطمة"، "رحلة السيد أبو العلا البشري"، "لن أعيش في جلباب أبي"، "سر الأرض"، "أوبرا عايدة"، "زيزينيا"، "أوراق مصرية"، "حضرة المتهم أبي"، "الرحايا"، "الجماعة"، و"العراف".

كما شارك في عدد من الأعمال التاريخية والدينية، مستفيدًا من إجادته للغة العربية وقدرته على تقديم الشخصيات ذات الطابع التراثي والفصيح، ومن بينها أعمال تناولت فترات وشخصيات مختلفة من التاريخ العربي والإسلامي، ومن أبرزها: "هارون الرشيد"، "سقوط الخلافة"، "صدق وعده"، "الإمام المراغي"، "الوزير الشاعر"، "الطبري"، "المرأة في الإسلام"، "الإمام الشافعي".

وفي السينما، قدم خليل مرسي مجموعة من الأدوار المتنوعة، التي تراوحت بين شخصيات الرجل الطيب والشخصيات الشريرة، وشارك في عدد من الأفلام البارزة، منها: "الهروب من الخانكة"، "موعد مع الرئيس"، "الإمبراطور"، "عصر القوة"، "مهمة في تل أبيب"، "مافيا"، "الجزيرة"، "أوقات فراغ"، و"بلية ودماغه العالية".

أما المسرح، فكان أحد المجالات التي برع فيها، وشارك في عدد من العروض المهمة، من أبرزها: "سكة السلامة"، "دستور يا أسيادنا"، "لعبة الست"، و"كارمن"، كما ارتبط اسمه بعدد من التجارب المسرحية الناجحة.

نال خليل مرسي تقديرًا لرحلته الفنية والأكاديمية، وحصل على عدد من التكريمات التي احتفت بعطائه في مجال المسرح والفن، كما ظلت أعماله حاضرة لدى الجمهور بعد رحيله.

رحل الفنان خليل مرسي في 5 أغسطس عام 2014 عن عمر ناهز 68 عامًا، تاركًا وراءه رصيدًا فنيًا متنوعًا امتد عبر السينما والتليفزيون والمسرح، ومسيرة جمعت بين الموهبة الفنية والتكوين الأكاديمي.