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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يناقش 20 مطلبًا للمواطنين ويوجه بسرعة حل الشكاوى ومتابعة تنفيذ القرارات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اللقاء الجماهيري الدوري بديوان عام المحافظة، لمناقشة مطالب وشكاوى المواطنين، بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، والمهندس حسن موافي السكرتير العام، واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وذلك في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ 20 طلبًا وتظلمًا تنوعت بين ملفات تخصيص الأراضي، واستكمال إجراءات أراضي الشباب والتقسيمات السكنية بمدينة الغردقة، إلى جانب مشكلات عدم استلام بعض الوحدات السكنية، وتظلمات المواطنين الخاصة بالحصول على وحدات ضمن نسبة 5% المخصصة لذوي الهمم، موجهاً بسرعة إعادة فحص جميع الملفات وتيسير الإجراءات وفقًا للضوابط القانونية.

وفي قطاع الخدمات، وجّه الدكتور وليد البرقي مديرية التموين بسرعة حل مشكلات إيقاف بطاقات التموين، كما كلف مديرية التربية والتعليم بتسهيل إجراءات نقل الطلاب، بالإضافة إلى توجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببدء تنفيذ حلول عاجلة لمعالجة مشكلات الصرف الصحي في عدد من المناطق، وإزالة أي أضرار ناتجة عن الأنشطة التجارية.

كما ناقش المحافظ عددًا من الملفات المتعلقة بتنظيم تراخيص المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، إلى جانب التأكيد على إلزام القوارب البحرية باستخدام الشمندورات، حفاظًا على الشواطئ ومنع الرسو العشوائي.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام تواصل استقبال وفحص جميع الشكاوى والطلبات، وتنسيق عرضها على الجهات المختصة، مع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة ميدانيًا لضمان سرعة الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم الدكتور وليد البرقي اللقاء بالتأكيد على أن أبواب مكتبه ستظل مفتوحة أمام المواطنين، مشددًا على أن العمل الميداني وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين يمثلان المعيار الحقيقي لتقييم أداء الأجهزة التنفيذية، مع إلزام جميع الجهات المختصة بتقديم تقارير دورية توضح ما تم إنجازه بشأن الشكاوى والطلبات المعروضة.

البحر الاحمر الغردقة محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة حى جنوب

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