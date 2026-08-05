غضب واسع بعد تداول فيديو لتكسير مقاعد مدرسية وإلقائها من النوافذ

أثار مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الغضب، بعدما وثق قيام عدد من الطلاب بتحطيم مقاعد مدرسية وإلقائها من نوافذ أحد المباني التعليمية، في مشهد أثار استياء المتابعين لما يمثله من اعتداء على الممتلكات العامة.

وأظهر الفيديو الطلاب وهم يتعمدون تكسير المقاعد وإلقاءها إلى خارج المدرسة، وسط تعليقات ساخرة، الأمر الذي دفع العديد من رواد مواقع التواصل للمطالبة بالتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين فيها، حفاظا على هيبة المؤسسات التعليمية وممتلكاتها.

وأكد متابعون أن هذه التصرفات تمثل سلوكا غير مسؤول، وتؤدي إلى إهدار المال العام، مطالبين بتعزيز الانضباط داخل المدارس ونشر ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة بين الطلاب، مع ضرورة التحقق من ملابسات الواقعة وتاريخ تصوير الفيديو قبل تداول أي معلومات بشأنه.