قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الطريق إلى اتفاق مع إيران ليس عبر قتل المزيد من الناس
48 ألفا.. ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم في الأسواق
انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات بحد أدنى 91.25% للعلوم و86.09% للرياضيات و71.56% للأدبي
ترامب يفتح باب التهدئة مع إيران.. تصريحات نارية ورسائل حاسمة تهز الشرق الأوسط
بابارا بارك يستعد لاستقبال محمد صلاح في احتفالية جماهيرية كبرى
انفجاران قرب ناقلة في مضيق هرمز يثيران المخاوف.. والسلطات البحرية تتابع الموقف
فضل صلاة الفجر في جماعة.. تجلب لك 21 نعمة لا تقدر بثمن تعرف عليها
بعد هبوطه مقابل الجنيه.. أقل سعر لـ صرف الدولار اليوم الخميس
خلاف على شراء منزل.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة رشيد
حرارة شديدة وأتربة واضطراب بالملاحة.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة
خبير اقتصادي: لا يجوز أن يتحمل المواطن الملتزم تكلفة من يسرق الكهرباء
هاتفك يراقبك.. تقرير يكشف كيف تصل تطبيقات أندرويد إلى موقعك وتشاركه سرًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مهلة أخيرة لهدم المباني.. القانون يلغي الترخيص بعد عام في هذه الحالة

العقارات
العقارات
حسن رضوان

حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، ضوابط تنفيذ أعمال الهدم، ملزمًا أصحاب التراخيص بالانتهاء من الأعمال خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ بدء التنفيذ، مع تقرير جزاءات في حال مخالفة ذلك.

ونصت المادة التاسعة من القانون على أنه في حال البدء في أعمال الهدم المرخص بها، يجب الانتهاء منها خلال سنة كحد أقصى من تاريخ بدء الأعمال، وإذا تجاوزت الأعمال هذه المدة، يكون للجهة الإدارية المختصة الحق في استكمال الهدم بنفسها أو من خلال من تعهد إليه بذلك، على أن يتحمل المخالف جميع النفقات، ويتم تحصيلها منه بطريق الحجز الإداري.

مهلة عام واحد وإلغاء الترخيص في هذه الحالة

كما نص القانون على سقوط ترخيص الهدم إذا مضى عام كامل على تاريخ صدوره دون البدء في تنفيذ الأعمال المرخص بها، بما يضمن عدم الاحتفاظ بالتراخيص دون استغلالها.

وألزمت المادة العاشرة المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ، بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة البيئة، وحماية العاملين بالموقع، والجيران، والمارة، والممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب تأمين الشوارع والمرافق والمنشآت والأجهزة الموجودة فوق سطح الأرض أو في باطنها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

ضوابط صارمة لأعمال هدم المباني في القانون

وفي سياق متصل، أجاز القانون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناءً على طلبها أو طلب المالك، شراء المباني والمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بطريق الاتفاق المباشر، دون التقيد بالحدود المالية المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار، كما تسري هذه الأحكام على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.

الآيلة للسقوط قانون تنظيم هدم المباني المعماري التراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

مشغولات ذهبية

قفزة في أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تنسيق الجامعات

بشري سارة لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

وزير التربية والتعليم

أطول من السنة اللي فاتت|تفاصيل زيادة أيام العام الدراسي الجديد بالمدارس لـ183يوماً

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

كوبري قصر النيل

عمرك شفت المنظر قبل كده؟.. لحظة فتح كوبري قصر النيل لعبور المراكب

محمد صلاح

تعليق غير متوقع من أسطورة ليفربول السابق حول انتقال صلاح إلى طرابزون

شاكر محظور

بحراسة مشددة وسيارات فارهة.. أول ظهور لـ«شاكر محظور» بعد خروجه من السجن

ترشيحاتنا

الجامعات الحكومية

دليل شامل.. ننشر قواعد البرامج الخاصة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي الجديد

سكن لكل المصريين ٩

سكن لكل المصريين 9.. التفاصيل الكاملة للأسعار والأماكن وشروط التقديم

اسعار الخبز السياحي و الفينو

بعد قرار التموين.. أسعار الخبز والفينو الجديدة

بالصور

Waymo‏ ‏تفتح خدمة التاكسي ذاتي القيادة للجميع في دالاس دون قائمة انتظار

شركة Waymo
شركة Waymo
شركة Waymo

ياسمين صبرى تجمع بين الأناقة والجمال بهذه الإطلالة

ياسمين صبرى تجمع بين الاناقة و الجمال بهذه الاطلالة
ياسمين صبرى تجمع بين الاناقة و الجمال بهذه الاطلالة
ياسمين صبرى تجمع بين الاناقة و الجمال بهذه الاطلالة

دون مكياج.. شيرى عادل تثير الجدل بجمالها الطبيعى

شيرى عادل تثير الجدل بجمالها الطبيعى
شيرى عادل تثير الجدل بجمالها الطبيعى
شيرى عادل تثير الجدل بجمالها الطبيعى

إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وملفتة عبر إنستجرام |شاهد

إيمان العاصي بإطلالة جريئة وملفتة
إيمان العاصي بإطلالة جريئة وملفتة
إيمان العاصي بإطلالة جريئة وملفتة

فيديو

الفنان ساموزين

ساموزين يطرح عيشني عنوان الميني ألبوم

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد