الأولي بالبحر الأحمر.. مستشفى حميات الغردقة تحصل على اعتماد "جهار"

أشاد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالإنجاز الذي حققه القطاع الصحي بالمحافظة، بعد إعلان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) منح الاعتماد المبدئي لمستشفى حميات الغردقة، لتصبح أول مستشفى بمحافظة البحر الأحمر تحصل على هذا الاعتماد ضمن قرارات اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

ووجّه محافظ البحر الأحمر خالص التهنئة إلى القيادات الصحية والأطقم الطبية والتمريضية والإدارية بالمستشفى، مشيدًا بالجهود التي بُذلت لاستيفاء معايير الجودة والاشتراطات الوطنية المعتمدة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الذي تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن حصول مستشفى حميات الغردقة على الاعتماد المبدئي جاء ثمرة خطة عمل متكاملة نفذتها مديرية الشؤون الصحية بالتعاون مع إدارة المستشفى وفريق الجودة، لتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى في جميع الأقسام الطبية والإدارية.

وأضاف أن المديرية تواصل تنفيذ خطتها لتأهيل وتطوير باقي المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، تمهيدًا للحصول على الاعتماد، مع الاستمرار في رفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية، بما يسهم في تقديم خدمات علاجية متطورة وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار الدكتور وليد البرقي إلى أن حصول أول مستشفى بالبحر الأحمر على الاعتماد المبدئي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن الاعتماد لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح ثقافة مؤسسية تقوم على التحسين المستمر، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز معايير الجودة وأمان المرضى.

وأكد المحافظ استمرار دعم المحافظة لجميع المنشآت الصحية، والعمل على رفع جاهزيتها وتأهيلها وفق معايير الجودة الشاملة، بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة تليق بأهالي البحر الأحمر وزائريها.