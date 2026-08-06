محافظ الوادي الجديد تبحث الاستعدادات لتنظيم المعرض الزراعي

عقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا ناقشت خلاله الاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة الثالثة من المعرض الزراعي الدولي والمقرر إقامته خلال شهر أكتوبر المقبل، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والمهندسة ايمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والأستاذ جهاد متولى رئيس مركز الخارجة ولفيف من القيادات التنفيذية والمعنية.

وأكدت محافظ الوادي الجديد سرعة الانتهاء من تشكيل اللجان المنظمة وتحديد الاختصاصات وتوزيع مهام العمل، مع رفع درجة الجاهزية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن الإعداد المبكر لكافة الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية، واستقبال الوفود العربية والدولية والعارضين من مختلف المحافظات، إلى جانب المؤسسات العلمية والبحثية وشركاء التنمية ، بما يضمن خروج الحدث بالصورة اللائقة التي تعكس المكانة الزراعية والتنموية للمحافظة.

وأوضحت محافظ الوادي الجديد ، أن المعرض يمثل منصة دولية للترويج للمقومات الزراعية والاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة، وتعزيز فرص التسويق للمنتجات المحلية، ودعم الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، إلى جانب تبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الزراعة والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كإحدى أهم المحافظات الرائدة في التنمية الزراعية والاستثمارية واستضافة كبري الفعاليات بنجاح.