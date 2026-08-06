قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى حجاج لـ«صدى البلد»: طريقي للفن لم يكن سهلًا.. وقعدت في عزلة بسبب هجوم الناس
خلال أيام.. حجز شقق الإسكان الإيجار بـ 1500 جنيه في الشهر
محافظ المنوفية يستقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لافتتاح لجنة الفتوى والمصالحات بشبين الكوم |صور
محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس تطوير بوابة دهب.. ويعلن خطة للارتقاء بالمدينة
تعديل مواعيد قطاري 603 و 604 ركاب بنها - منوف
وزير النقل: تطوير واستكمال ميناء السخنة ملحمة عظيمة تنفذها شركات مصرية
ردًا علي صفقة محمد صلاح .. جالطا سراي يسعي لضم «لياو»
من العلمين.. اجتماع الحكومة الأسبوعي يبحث الخطط الاستثمارية بالمحافظات
بعد توقف 4 سنوات بحقل البركة .. وزير البترول من أسوان: استئناف الحفر دفعة جديدة لاستثمارات الصعيد
بالإنفو جراف.. طرح 15 ألف شقة بنظام الإيجار خلال شهر
مدبولي: التزام الحكومة بمواصلة أوجه التعاون والتنسيق الوثيق مع اليونسكو
التعليم : عدد الساعات الدراسية سيكون أكبر لمواد شهادة البكالوريا المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية: ضبط 4.5 طن عسل أسود بمصنع غير مرخص وربع طن بطاطس فاسدة

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بجميع المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية صحة المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو تتلاعب بالسلع المتداولة، ومؤكدًا استمرار التنسيق الكامل بين مديرية التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي هذا الإطار، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بقيادة المهندس ناصر العفيفي، وبالتعاون مع فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية برئاسة المهندسة حنان عامر، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية موسعة بمدينة طنطا، أسفرت عن ضبط أكثر من ربع طن بطاطس منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط نحو 4.5 طن من العسل الأسود داخل مصنع غير مرخص قبل طرحها بالأسواق.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات تتعلق بالسلع الغذائية، ولن تسمح بتداول منتجات غير مطابقة للاشتراطات أو مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة بصورة يومية للحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز الانضباط داخل الأسواق.

ردع مخالفين  

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر بالوقائع، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتوجيهات الأستاذة شيماء عمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة بالهيئة، بما يضمن استمرار الحملات الرقابية وتحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية داخل محافظة الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات تموينية رقابية ردع مخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوبري قصر النيل

عمرك شفت المنظر قبل كده؟.. لحظة فتح كوبري قصر النيل لعبور المراكب

وزير التربية والتعليم

خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

عيار 21 يتجاوز الـ 6 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2026

92.9% للطب و92.1% للأسنان والهندسة 87.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

المطعم

مكانك مش هنا صلي عند الحمامات.. سيدة تروي تفاصيل منع صديقتها من الصلاة داخل مطعم شهير

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

وزير التربية والتعليم

التعليم تسمح لهؤلاء الطلاب بدخول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" بالدرجة كاملة

ترشيحاتنا

حادث أتوبيس كنيسة ميت خاقان

بعد حادث أتوبيس كنيسة ميت خاقان.. خروج جميع المصابين عدا حالة واحدة

رئيس الوزراء

بـ9.4 مليار جنيه ..عمومية القابضة للسياحة والفنادق تعتمد موازنة 26/27

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أخميم في سوهاج

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس إطلالة اليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اليسا
اليسا
اليسا

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

فيديو

2026 عام الأحزان

2026 عام الأحزان؟ نجوم فقدوا أقرب الناس إليهم وصدفة غريبة جمعت بينهم

محمد صلاح

هتافات واحتفالات ورقص.. هوس الأتراك خلال استقبال محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد