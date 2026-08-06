الغربية: ضبط 4.5 طن عسل أسود بمصنع غير مرخص وربع طن بطاطس فاسدة

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بجميع المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية صحة المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو تتلاعب بالسلع المتداولة، ومؤكدًا استمرار التنسيق الكامل بين مديرية التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا الإطار، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بقيادة المهندس ناصر العفيفي، وبالتعاون مع فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية برئاسة المهندسة حنان عامر، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية موسعة بمدينة طنطا، أسفرت عن ضبط أكثر من ربع طن بطاطس منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط نحو 4.5 طن من العسل الأسود داخل مصنع غير مرخص قبل طرحها بالأسواق.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات تتعلق بالسلع الغذائية، ولن تسمح بتداول منتجات غير مطابقة للاشتراطات أو مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة بصورة يومية للحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز الانضباط داخل الأسواق.

ردع مخالفين

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر بالوقائع، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتوجيهات الأستاذة شيماء عمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة بالهيئة، بما يضمن استمرار الحملات الرقابية وتحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية داخل محافظة الغربية.