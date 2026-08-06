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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات 2027 عائلية جديدة 2027 في مصر

سيارات 2027 عائلية جديدة
سيارات 2027 عائلية جديدة
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سوزوكى فرونكس، وهيونداي توسان، وجيتور تى 2، وبيجو 5008، وكيا سبورتاج .

جيتور تى 2 موديل 2027

تحصل سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 184 حصان، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيتور تى 2 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 930 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

بيجو 5008 موديل 2027

تستمد سيارة بيجو 5008 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بيجو 5008 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بيجو 5008 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 274 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 5008 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 574 ألف جنيه .

كيا سبورتاج موديل 2027

خزان وقود سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 يصل إلي 54 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا سبورتاج موديل 2027

تبدأ أسعار سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 في سوق السيارات المصري من مليون و 825 ألف جنيه، وتصل إلي 2 مليون و 400 ألف جنيه .

سوزوكى فرونكس موديل 2026

عزم دوران سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2026 يصل إلي 138 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وقوة 103 حصان، وبها خزان وقود سعة 37 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكى فرونكس موديل 2026

تباع سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 160 ألف جنيه .

هيونداي توسان موديل 2027

قوة سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تصل إلي 180 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي توسان موديل 2027

تبدأ أسعار سيارة هيونداي توسان موديل 2027 في سوق السيارات المصري من مليون و 775 ألف جنيه، وتصل إلي 2 مليون و 375 ألف جنيه .

السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027 جيتور تى 2 فرونكس بيجو 5008 كيا سبورتاج موديل 2027 سوزوكى فرونكس موديل 2026 هيونداي توسان موديل 2027 أسعار سيارة هيونداي توسان

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