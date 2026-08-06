سيارات 2027 عائلية جديدة 2027 في مصر

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سوزوكى فرونكس، وهيونداي توسان، وجيتور تى 2، وبيجو 5008، وكيا سبورتاج .

جيتور تى 2 موديل 2027

تحصل سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 184 حصان، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيتور تى 2 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 930 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

بيجو 5008 موديل 2027

تستمد سيارة بيجو 5008 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بيجو 5008 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بيجو 5008 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 274 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 5008 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 574 ألف جنيه .

كيا سبورتاج موديل 2027

خزان وقود سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 يصل إلي 54 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا سبورتاج موديل 2027

تبدأ أسعار سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 في سوق السيارات المصري من مليون و 825 ألف جنيه، وتصل إلي 2 مليون و 400 ألف جنيه .

سوزوكى فرونكس موديل 2026

عزم دوران سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2026 يصل إلي 138 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وقوة 103 حصان، وبها خزان وقود سعة 37 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكى فرونكس موديل 2026

تباع سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 160 ألف جنيه .

هيونداي توسان موديل 2027

قوة سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تصل إلي 180 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي توسان موديل 2027

تبدأ أسعار سيارة هيونداي توسان موديل 2027 في سوق السيارات المصري من مليون و 775 ألف جنيه، وتصل إلي 2 مليون و 375 ألف جنيه .