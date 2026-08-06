وزير الخارجية يتوجه إلى تشاد لترؤس أعمال اللجنة المشتركة

أ ش أ

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم /الخميس/ إلى إنجامينا، لترؤس الجانب المصري في أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية التشادية المشتركة، بمشاركة واسعة من الوزراء في البلدين.

يأتي ذلك في إطار بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.