الدفاع السورية: استشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين بعد هجوم في دير الزور

أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية باستشهاد أحد جنود الجيش العربي السوري، وإصابة اثنين آخرين، إثر تعرضهم لاستهداف غادر من قبل مجهولين في بلدة جديد بكارة شرقي دير الزور.

وقبل يومين، أعلنت مديرية صحة ريف دمشق أن الحصيلة النهائية لانفجار حافلة بمدينة جرمانا والتي بلغت 14 إصابة، بينها 7 إصابات تم إسعافها إلى مشفى دمشق، موضحة أن ثلاث حالات منها حرجة وتحتاج إلى تداخلات جراحية، ونفت الأنباء الأولية التي تحدثت عن مقتل شخصين.

وقال مدير صحة ريف دمشق توفيق حسابا، إن الأشلاء التي نُقلت إلى الطبابة الشرعية في مشفى المواساة تعود إلى إصابات موجودة في مشفى المجتهد، وليست حالات وفاة.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية السورية، إن قوى الأمن الداخلي تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقية في مدينة جرمانا بريف دمشق، عقب التفجير الذي استهدف حافلة نقل ركاب، وأسفر عن إصابة 14 مدنياً.