محافظ الفيوم يستقبل مدير مديرية الصحة الجديد ويؤكد: تحسين جودة الخدمات الطبية أولوية

استقبل الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، الدكتور محمد جمال سلامة مدير مديرية الصحة الجديد، وذلك لمتابعة عدد من ملفات القطاع الصحي بالمحافظة، ومناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وكذا بحث آليات النهوض بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

خلال اللقاء، هنأ الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، الدكتور محمد جمال سلامة، بتوليه مهام منصبه الجديد مديراً لمديرية الصحة بالفيوم، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، مؤكدًا أن القطاع الصحي يحظى باهتمام كبير، وأن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين يمثل أولوية أساسية.

ووجه المحافظ، بمواصلة جهود تطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بكفاءة المنشآت والوحدات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مع الاستمرار في متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية بقطاع الصحة وتوسيع قاعدة الاستفادة منها لتشمل كافة فئات المجتمع، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان انتظام العمل، والوقوف على احتياجات المواطنين والتعامل الفوري مع أي معوقات.

كما شدد "غنيم" على ضرورة تعزيز التنسيق بين مديرية الصحة وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والعمل وفق رؤية واضحة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل استفادة من الإمكانيات المتاحة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الفيوم، أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء داخل المنشآت الصحية، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، مشيرًا أن نجاح أي منظومة خدمية يقاس بما يلمسه المواطن على أرض الواقع من تحسن في مستوى وجودة الخدمة.

من جانبه، أعرب مدير مديرية الصحة عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، مؤكدًا حرصه على بذل أقصى جهد للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الفيوم.