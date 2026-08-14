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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: ننسق مع الأجهزة الأمنية لدعم جهود حفظ الأمن وتطبيق القانون

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بتكثيف الحملات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وما تسهم به هذه الجهود فى تحقيق الانضباط المروري وتعزيز الالتزام بالقواعد المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتعزيز الانضباط المرورى
وأشار محافظ أسوان إلى مواصلة التنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، لدعم جهود حفظ الأمن وتطبيق القانون، وتعزيز الانضباط المرورى بالشوارع والميادين، والتعامل الحاسم مع مختلف صور المخالفات المرورية.

تكثيف الحملات المرورية بمختلف المراكز والمدن


وفى هذا الإطار، تواصل إدارة المرور بأسوان، بقيادة العميد طارق فائق مدير الإدارة، تنفيذ الحملات المرورية المكثفة بمختلف المراكز والمدن، وذلك فى إطار خطة متكاملة تستهدف التصدى للمخالفات المرورية والمركبات غير المرخصة، وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من الممارسات التى تؤثر على حركة السير بالشوارع.

ضبط 30 مخالفة متنوعة لتوك توك وموتوسيكلات

وأسفرت الحملات المرورية التى تم تنفيذها بإشراف العميد طارق فائق مدير إدارة المرور عن ضبط 30 مخالفة متنوعة لمركبات توك توك وموتوسيكلات بمركزى أسوان وإدفو ، وذلك فى إطار جهود التصدى للمركبات المخالفة وغير المرخصة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تواصل الأجهزة المعنية جهودها من خلال تكثيف الحملات المرورية على الطرق والشوارع والميادين بمختلف أنحاء المحافظة بما يسهم فى إحكام السيطرة المرورية ، ورفع معدلات الإلتزام بالقواعد والقوانين ، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، وتحقيق السيولة والإنضباط فى الحركة المرورية .

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