محافظ أسوان يشيد بالمستوى المتميز لفرقة الفنون الشعبية في شاطئ الفن

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمستوى المتميز والراقى الذى ظهرت به فرقة أسوان للفنون الشعبية خلال مشاركتها فى فعاليات شاطئ الفن التى أقيمت بمحافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح .

ويأتى ذلك فى ظل حرص محافظة أسوان على دعم الحركة الثقافية والفنية ، وتشجيع المواهب والفرق الفنية بالمحافظة .

وأكد محافظ أسوان على أن الفرقة تمثل سفيراً مشرفاً لـ"عروس المشاتى" بما تقدمه من عروض فنية تعكس ثراء وتنوع التراث الأسوانى والنوبى، وتبرز الهوية الثقافية والفنية لجنوب مصر فى مختلف المحافل المحلية والدولية .

عروض مستوحاة من التراث الأسوانى والنوبى



وأشار محافظ أسوان إلى أن المشاركة المتميزة للفرقة تأتى تأكيداً على ما تمتلكه المحافظة من رصيد كبير من الفنون والفلكلور الشعبى، وما تتميز به من تنوع ثقافى وتراثى فريد ، موجهاً الشكر والتقدير لأعضاء الفرقة والقائمين عليها على ما بذلوه من جهود أسهمت فى تقديم صورة مشرفة للفن الأسوانى .

إشادة من قيادات وزارة الثقافة بالمشاركة الفنية



وقد شهد فعاليات شاطئ الفن الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، فضلاً عن عدد من قيادات وزارة الثقافة والمحافظات المشاركة حيث حظيت مشاركة فرقة أسوان للفنون الشعبية بإشادة وتفاعل كبيرين لما قدمته من عروض فنية وفلكلورية متميزة .

تابلوهات فنية تعكس جمال وتنوع التراث الجنوبى



وشهدت عروض فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة الفنان مدحت محرم، ومدير الفرقة شعبان حسين، تفاعلاً كبيراً من جمهور المشاركين، من خلال تقديم مجموعة من التابلوهات الفنية المستوحاة من البيئة الأسوانية والنوبية، والتى تضمنت عروض "التاتا، النجراشاد، الأراجيد، الكف"، بما عكس جمال وتنوع التراث الفنى الجنوبى، وأبرز خصوصية الموروث الشعبى الذى تزخر به محافظة أسوان .



تواصل محافظة أسوان دعمها للأنشطة الثقافية والفنية وتشجيع فرق الفنون الشعبية بما يسهم فى الحفاظ على التراث والموروث الثقافى الأصيل ، وتعزيز حضور أسوان فى الفعاليات والمحافل الفنية ، وإبراز ما تتمتع به المحافظة من تنوع ثقافى وفنى يعكس ثراء الهوية المصرية.