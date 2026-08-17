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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026: تشعر ببعض القلق

العقرب
العقرب

يتميز مولود برج العقرب بالشخصية القوية والطموح الكبير، كما يعرف بقدرته على مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية، ويميل دائمًا إلى التفكير العميق وعدم الكشف بسهولة عما يدور بداخله.

وإليك توقعات برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026

ربما تنتظر ردًا، أو تسوية، أو تعويضًا، أو دفعة متأخرة، مما يجعلك تشعر ببعض القلق، هناك دعمٌ للتقدم، وإن كان من المرجح أن يتحقق من خلال المتابعة، أو إنجاز بعض الأوراق، أو محادثة عملية واحدة، بدلًا من تحقيق إنجازٍ كبير. من الناحية النفسية، تجنب الحكم على يومك بأكمله بناءً على لحظة واحدة محبطة. قد يتطلب كل من المنزل والعمل اهتمامًا، وقد لا ترغب في تبرير موقفك للجميع.

توقعات برج العقرب صحيا

اعتني بجسمك بهدوء وسرعة بدلاً من انتظار تفاقم الألم. الإفراط في تناول الطعام، وعدم انتظام الوجبات، والجفاف، أو إهمال النظافة الشخصية الأساسية، كلها عوامل قد تُشعرك بعدم التوازن، تشير الأبراج إلى ضرورة توخي الحذر فيما يتعلق بالأمور الصحية الحساسة، لذا لا تؤجل الرعاية الروتينية إذا كنت تعاني من أي مشكلة صحية. الراحة مهمة، ولكن الاعتدال لا يقل أهمية. 

توقعات برج العقرب عاطفيا

قد تشعر بأمور عميقة، لكن ليس كل شعور يستدعي رد فعل فوري. إذا كنت في علاقة، تجنب تضخيم خيبة أمل بسيطة. قد يكون شريكك داعمًا، لكنه قد يكون مشغولًا بمسؤولياته. تحدث بصدق دون أن تفرط في الانفعال.

برج العقرب اليوم مهنيا

قد تجد نفسك تُوازن بين خطط طويلة الأجل، وأعمال متعلقة بالسفر، ودراسات عليا، وأمور رسمية، أو توجيهات من كبار المسؤولين، كل ذلك مع التعامل مع ضغوط نفسية. سيستفيد الطلاب من جلسات دراسية أقصر وأكثر تنظيمًا بدلًا من إجبار أنفسهم على ساعات طويلة. في العمل، لا ينبغي أن تُشككك أي انتكاسة في جهودك، فقد تتاح لك فرصة أخرى، أو مراجعة، أو تصحيح يُحسّن النتيجة. 

توقعات برج العقرب الفترة المقبلة

من المرجح أن يعمل الموظفون بثقة، على الرغم من استمرار بعض التعقيدات الخفية المتعلقة بالأمور السرية، أو تغيير التعليمات، أو عدم إتمام بعض الإجراءات. لا تدع هذا يُزعزع ثقتك بنفسك.

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