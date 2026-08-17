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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب التقدم لدبلوم "خفض الطلب على المخدرات" بجامعة القاهرة للعام الدراسي 2026/2027

عمرو عثمان
عمرو عثمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلن الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن بدء فتح باب التقديم لـ "دبلوم خفض الطلب على المخدرات" المهني العام للعام الدراسي 2026-2027، ويستمر التقديم حتى يوم 31 أغسطس الجاري، وذلك لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان، بالشراكة مع قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، وللعام العاشر  على التوالي.

وسبق لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم "خفض الطلب على المخدرات" للعمل بمراكز العزيمة التابعة للصندوق، كما تم الاستعانة بأفضل العناصر من خريجي الدفعات التالية.

وأوضح "عثمان" أن التقديم يتم بمقر إدارة الدراسات العليا بكلية الآداب - جامعة القاهرة، ويستمر حتى يوم 31 أغسطس 2026، ولن يتم قبول أي طلبات إلا من خلالها. وسيتم الإعلان تباعاً عن قائمة الطلاب المؤهلين لاختبارات القبول، وكذلك عن جدول الامتحانات لاحقاً.

وأضاف "عثمان" أنه يحق التقدم للدبلوم للحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الحاصلون على بكالوريوس الطب بتقدير "جيد" على الأقل. مشيراً إلى أنه سيتم عقد امتحان تحريري للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطي، ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها قسم علم النفس.

جدير بالذكر أنه يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المتخصصة من الأساتذة في مجالات علم النفس والطب النفسي والاجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من مختلف المنظورات العلمية، وبرؤية متكاملة للمداخل العلمية المتنوعة. كما يتم تنفيذ تدريب عملي لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسي، بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للعمل في مجال خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة، والربط بين المنهج النظري والخبرة العملية في الوقاية والعلاج والتأهيل.

عمرو عثمان مكافحة مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي دبلوم خفض الطلب على المخدرات الإدمان

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