قرصنة بحرية.. مسلحون يسيطرون على سفينة تجارية قبالة سواحل الصومال

أعلنت هيئة بحرية بريطانية يوم الاثنين عن تلقيها تقريرًا عن حادثة على مسافة 4 أميال بحرية قرب "مارييو" قبالة ساحل الصومال.

وأوضحت الهيئة البحرية البريطانية أن 8 مسلحين يسيطرون على سفينة تجارية قبال سواحل الصومال.

وقبل أيام قليلة، ذكرت وزارة الدفاع الصينية، أن الصين سترسل في منتصف أغسطس الجاري أسطولًا بحريًا جديدًا إلى خليج عدن والمياه قبالة الصومال لتنفيذ مهمة لحماية السفن وتأمين الملاحة البحرية.

وأوضحت الدفاع الصينية - في بيان بثته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية - أن نشر الأسطول يمثل المهمة التاسعة والأربعين لأسطول بحري صيني في المنطقة، وسيحل محل الأسطول الثامن والأربعين الذي أبحر في أكتوبر 2025.

وأضاف البيان أن الأسطول الجديد يضم المدمرة «كونمينج» المزودة بصواريخ موجهة، والفرقاطة «يوييانج» المزودة بصواريخ موجهة، وسفينة الإمداد الشاملة «لووماهو» .

ونوهت الوزارة بأن البحرية الصينية ملتزمة ببناء ودعم مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك، والمساهمة في أمن الممرات البحرية العالمية، فضلا عن السلام والاستقرار في المنطقة.