قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم ينفي إلزام طلاب المدارس بحفظ جزئين من القرآن
12 سبتمبر بالمدارس الحكومية و6 بالدولية|التعليم: لا نية لتأجيل العام الدراسي الجديد
التعليم تنفي السماح لطلاب البكالوريا بدمج المسارات
إتاحة مناهج البكالوريا المصرية الأسبوع الجاري.. على موقع وزارة التربية والتعليم
عبد اللطيف: التعليم يجب أن يكون بالمدارس..والتقييمات عليها 60%
نببل فهمي: إسرائيل تسعى لإفشال خارطة الطريق.. ومطلوب موقف ضد الحكومة المتطرفة
قرار نهائي بشأن نظام الامتحانات والتقييم لطلاب البكالوريا المصرية|ماذا أعلنت التعليم؟
التعليم تسمح لطلاب 3 بكالوريا بتغيير المسار .. بشرط دراسة مواد التخصص
السماح لطلاب الدبلومة البريطانية والامريكية بدخول أولى بكالوريا..بهذه الشروط
مواد مسارات البكالوريا المصرية .. قرارات نهائية بشأنها الآن
قرار جديد من نادي الشرقية في مباراة إنبي والأهلي بـ الدوري
من يعوض السعيد وبيزيرا وشيكو بانزا عن الزمالك؟ وكيف يفكر معتمد جمال أمام الاتحاد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرصنة بحرية.. مسلحون يسيطرون على سفينة تجارية قبالة سواحل الصومال

سواحل الصومال
سواحل الصومال
القسم الخارجي

أعلنت هيئة بحرية بريطانية يوم الاثنين عن تلقيها تقريرًا عن حادثة على مسافة 4 أميال بحرية قرب "مارييو" قبالة ساحل الصومال.

وأوضحت الهيئة البحرية البريطانية أن 8 مسلحين يسيطرون على سفينة تجارية قبال سواحل الصومال.

وقبل أيام قليلة، ذكرت وزارة الدفاع الصينية، أن الصين سترسل في منتصف أغسطس الجاري أسطولًا بحريًا جديدًا إلى خليج عدن والمياه قبالة الصومال لتنفيذ مهمة لحماية السفن وتأمين الملاحة البحرية.

وأوضحت الدفاع الصينية - في بيان بثته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية - أن نشر الأسطول يمثل المهمة التاسعة والأربعين لأسطول بحري صيني في المنطقة، وسيحل محل الأسطول الثامن والأربعين الذي أبحر في أكتوبر 2025.

وأضاف البيان أن الأسطول الجديد يضم المدمرة «كونمينج» المزودة بصواريخ موجهة، والفرقاطة «يوييانج» المزودة بصواريخ موجهة، وسفينة الإمداد الشاملة «لووماهو» .

ونوهت الوزارة بأن البحرية الصينية ملتزمة ببناء ودعم مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك، والمساهمة في أمن الممرات البحرية العالمية، فضلا عن السلام والاستقرار في المنطقة.

القرصنة البحرية سفينة تجارية سواحل الصومال مارييو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

ترشيحاتنا

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يوجه رسالة جديدة لجماهير الأهلي.. ماذا قال

وفاة والد هاني سعيد

وفاة والد هاني سعيد.. أحمد جلال ينعاه بكلمات مؤثرة

ماجواير

ماجواير: آمل أن يبقى راشفورد في مانشستر يونايتد

بالصور

صبا مبارك تجمع بين الإناقة والأنوثة فى آخر ظهور لها

صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

الموجة الحارة انكسرت.. حالة الطقس لمدة 4 أيام

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

مستر كاراتيه وأرابيسك.. أهم أعمال الراحل عمرو محمد علي

وفاة عمرو محمد علي
وفاة عمرو محمد علي
وفاة عمرو محمد علي

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد